台鐵清明連假全線加開153班列車 3月5日0時開放訂票

台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，自4月2日至4月7日，全線加開各級列車共計153班，3月5日0時起開放訂票。另為加強疏運旅客，4月2日至4月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，清明連續假期疏全線加開各級列車共計153班，其中包含東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、南港－彰化普悠瑪直達車8班、湖口－台東區間快車8班。

台鐵指出，疏運期間，全線運能較平日增加6.7%，與去年清明連假相比，平均每日增加2031個座位數，平均每日增加68萬1845座位公里。

台鐵表示，清明連續假期車票自3月5日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於3月6日0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網(網址：http://www.railway.gov.tw)及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。