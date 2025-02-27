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貓纜17年來首次漲價！每人每次180元 北捷：還是比日韓低

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貓纜17年來首次漲價 每人每次180元 北捷：還是比日韓低

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
貓纜示意圖。記者黃義書攝影／報系資料照
貓纜示意圖。記者黃義書攝影／報系資料照

北捷營運的貓纜將於3月3日調整票價，除了北市民等優待票不變，一般旅客每人每次票價180元，一日票每張300元，另外，升等水晶車廂，每人每趟次加價50元。

北捷表示，貓空纜車將在3月3日起調整收費方式，一般旅客原以站數計費方式，則改為以單次票計算，每人每次票價180元，一日票每張300元。

另外，台北市民、台北市政府退休公教人員、全國6至12歲的兒童、65歲（含）以上老人及台北市55歲（含）以上之原住民、身心障礙者及其必要陪伴者1人等具優惠身分者，票價維持不變，每人每次票價50元、一日票每張100元。

北捷表示，營運17年的貓空纜車，兼具觀光遊憩及交通運輸雙重功能，原本票價採搭乘1站70元、2站100元、3站120元的計費方式，與世界各國觀光纜車相比，收費方式較複雜、票價過於低廉。面對龐大的設備維護費用，加上物價通膨、電費攀升與基本工資調漲等壓力，使得營運成本大幅增加。

北捷表示，以國內外知名觀光纜車票價為例，日月潭纜車每公里票價約100元、日本箱根纜車每公里票價約80元、新加坡花柏山線纜車每公里票價約230元、韓國松島海上纜車每公里票價約210元，調整後的貓空纜車平均每公里票價約45元，仍遠低於國際纜車同業。

受旅客歡迎的水晶車廂，因車廂玻璃地板採嚴格的安全標準，每節車廂僅能容載5人，低於一般車廂可容載8人。加上維持水晶車廂通透度與觀景感受，設備維護成本較高。

北捷強調，本次調整參考113年7至9月到訪貓纜旅客意見回饋，及韓國、香港等觀光纜車同業在水晶(透明)車廂皆採差別定價方式，故自3月3日起旅客搭乘水晶車廂時，除原有纜車票價外，不論身分類別，升等搭乘水晶車廂，每人每趟次加價50元。

北捷說，為持續提供安全可靠服務並永續經營，參考國內外知名觀光纜車票價與收費方式，經過市府三貓2.0會議多次討論及貓空商圈在地代表建議。

同時，大台北公車貓空右線、貓空左線則擴及所有搭乘貓纜旅客皆可免費搭乘，使貓空纜車、動物園與貓空地區結合成為大三貓園區，透過貓空地區觀光優勢整合，將旅遊範圍由貓纜車站擴大至貓空纜車沿線，進而拓展至整個貓空地區，藉由點、線、面的旅遊串聯，增加貓空觀光吸引力。

貓纜漲價表格。圖／台北捷運公司提供
貓纜漲價表格。圖／台北捷運公司提供

票價 貓空纜車 車廂

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