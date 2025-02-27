老年人好發冠狀動脈病變 微創冠狀動脈繞道手術復原快

冠狀動脈是供應心臟肌肉營養唯一的血管，冠心病更好發於老年人，隨著年紀愈大，冠狀動脈狹窄的程度也愈嚴重，台中1名68歲張先生半年前開始反覆出現胸悶與心律不整，原本擔心冠狀動脈繞道手術要開胸，但自從接受達文西機械手臂微創冠狀動脈繞道手術，術後一周就順利出院，原本困擾多時的胸悶，以及常規服用心律不整藥物，現在都已完全康復。

心臟外科醫師鄭伯智表示，張先生經過一系列的電腦斷層和心導管檢查，確定是右冠狀動脈出口的異常後，一般心臟外科醫師都建議直接冠狀動脈繞道手術，但張先一直猶豫是否要為了一條冠狀動脈繞道，就要接受胸骨鋸開的傳統開心手術，於是輾轉來到童綜合醫院求診，經過病情說明後，同意接受傷口最小，復原最輕鬆的達文西機械手臂微創右冠動脈繞道手術。

鄭伯智說，一些冠狀動脈的先天異常，並不是每一位病患都需要手術，如果右側冠狀動脈的近端沒有呈現隙縫狀況，直徑也超過5毫米，臨床上沒有心絞痛的患者，是可以選擇保守服藥治療治療與密切觀察，但如果突發心臟缺血不適，就不要再猶豫傷口大小或恢復快慢，需要盡快接受緊急傳統開胸做冠狀動脈繞道手術。