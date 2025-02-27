高鐵清明連假提供1287班次列車 3月4日凌晨0時開放購票

台灣高鐵公司為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月1日至4月7日規劃清明假期疏運，期間加開197班次列車（南下92班，北上105班），總計提供1287班次的旅運服務。旅客可自3月4日凌晨0時起預購。

高鐵公司表示，觀察清明假期旅運需求，疏運期間提供14班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂，以加強服務旅客。

高鐵公司指出，清明疏運期間將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月2日下午3時至晚間8時及4月3日上午7至9時南下方向；與4月6日中午12時至晚間9時北上方向，行駛於南港至台中、沿途停靠各站區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

此外，高鐵公司表示，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓及因應各地各種大型活動辦理旅運需求，自3月14日至3月30日連續3周實施周末短期增班，期間共增開57班次列車（南下30班、北上27班），同樣自3月4日凌晨零時起開放購票。

高鐵公司指出，清明疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢。