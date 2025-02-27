桃園大霧 空氣品質不佳 環保局連兩天發警訊

桃園市今天凌晨起一直到上午大霧瀰漫，環保局監測空氣品質（AQI）顯示觀音測站8點時AQI大於100，大園、新屋沿海與平鎮、龍潭甚至桃園區也都偏高，連兩天發布警訊。

環保局說明，指標汙染物細懸浮微粒惡化原因，在於環境風場為東風至偏東南風，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物稍易累積所致。以依據「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」執行相關應變及通報事宜，包括通報測站周圍前30大營建工程，並視惡化巡查方圓1公里周邊仍有施工的工地，加強灑水清洗，執行時間至傍晚6時。