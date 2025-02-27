快訊

貓纜17年來首次漲價！每人每次180元 北捷：還是比日韓低

你也是嗎？FB臉書大當機釣出眾網友哀號 他曝1招可以正常使用

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園大霧 空氣品質不佳 環保局連兩天發警訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市今天一直籠罩在濃霧中。記者鄭國樑／攝影
桃園市今天一直籠罩在濃霧中。記者鄭國樑／攝影

桃園市今天凌晨起一直到上午大霧瀰漫，環保局監測空氣品質（AQI）顯示觀音測站8點時AQI大於100，大園、新屋沿海與平鎮、龍潭甚至桃園區也都偏高，連兩天發布警訊。

環保局說明，指標汙染物細懸浮微粒惡化原因，在於環境風場為東風至偏東南風，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物稍易累積所致。以依據「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」執行相關應變及通報事宜，包括通報測站周圍前30大營建工程，並視惡化巡查方圓1公里周邊仍有施工的工地，加強灑水清洗，執行時間至傍晚6時。     

環保局也請教育、社會、衛生及婦幼發展局通知所屬學校、社福機構、醫療機構、托嬰中心及親子館等單位，宣導注意敏弱族群自身防護。建議民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，考慮減少戶外活動，孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

環保局官網連兩天發布空氣品質警訊。圖／環保局粉專
環保局官網連兩天發布空氣品質警訊。圖／環保局粉專

桃園 環保局 空氣品質

延伸閱讀

5縣市濃霧特報 氣象署：桃園至台中能見度不足200公尺

新北3月辦撕小廣告活動 可兌換好禮及抽獎

RCA停藥整治...業者自行驗證過1關 桃園市環保局允反映民團訴求

台南空品不佳凌晨到下午都紅燈警示 汙染物影響到明天

相關新聞

《甄嬛傳》也重視！二月初二「龍抬頭」 吃7種食物旺財招好運

每年農曆二月初二，民間迎來傳統節日「龍抬頭」，又稱之為「春龍節」、「踏青節」或「挑菜節」。這一節日不僅承載著豐富的文化內涵，更蘊含著古人對自然天象的觀察與對農耕生活的美好期盼。

2025全球最佳醫院公布 台灣上榜醫院35家 名單一次看

「World's Best Hospitals 2025」排名公布，這是美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司...

露營場規範衝擊原鄉 青年返鄉難

露營場大多集中在原鄉地區，近年受輔導合法化及汙水處理新制衝擊，不少原鄉首長、民代都為族人叫屈，強調露營場合法經營不易，用...

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

台中地區今天清晨被濃霧籠罩，不只空品太差，山海線地區能見度不佳，導致台中國際機場因濃霧影響，低於航機起降標準，宣布今天6...

228連假暖如夏逾30度 吳德榮：下周二濕冷驟降15度

天氣轉晴回暖了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www...

你也是嗎？FB臉書大當機釣出眾網友哀號 他曝1招可以正常使用

又來了嗎？臉書（Facebook，FB）今早約10點19分左右出現疑似當機情況，有網友回報網頁無法正常瀏覽，至今未修復，引起不少人哀號，但也有人發現，還是有其他方法可以正常瀏覽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。