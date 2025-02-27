台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

台中地區今天清晨被濃霧籠罩，不只空品太差，山海線地區能見度不佳，導致台中國際機場因濃霧影響，低於航機起降標準，宣布今天6時起國內與國際線10多條航班被迫取消或延誤，預估將持續至上午10時恢復起降降標，官網上午顯示國內航線起飛航班上午7時立榮航空飛金門取消、華信航空飛金門取消，上午8點多飛往金門與澎湖班機則是延誤。

附近居民一早就發窗外的濃霧，在臉書表示「阿娘威，霧氣這麼大，台中機場不能起降了」，並表示台中機場2月就發生濃霧影響起降，預估3、4月霧鎖機場情形會更嚴重，不只如此，上午國道1號與3號台中路段也是大霧彌漫，高速公路警察隊呼籲用路人行駛時，一定要開啟霧燈並放慢行車速度，小心安全行車。

台中國際機場表示，春季冷熱交替時節最易起霧，能見度不佳，影響機場飛機起降，今天因清晨濃霧加大，能見度低於航機起降標準，不得不公告上午6時起，暫停各航班的起飛降落，將視天候影響，預估將持續至10時恢復起降，共計影響航班共9班次（2到場、7離場），籲旅客注意有關班機動態資訊請參見「航班即時資訊」，相關航班訊息由各航空公司提供。