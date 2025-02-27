228暖如夏但冬衣不能收！下周二鋒面+冷空氣降雨降溫明顯

最近天氣變化大，冬衣還不能收。明起228連假暖熱如夏，恐達30度，但下周一晚上到下周二鋒面通過，之後又有冷空氣報到，下雨及明顯降溫。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出， 今降雨緩和，中北部山區附近有稍高短暫雨機會，平地僅偶有零星飄雨。環境風向由偏東風逐漸轉為東南風，西半部在弱風區，配合濕度偏高，晨間起霧相當普遍，且部分地區可能到白天能見度仍偏低。空氣品質不理想，西半部普遍有機會達橘色提醒等級，南部地區更有機會達紅色警示。

明天大氣環境轉變，歐宗學說，維持東南風，但華南雲系逐漸離開，西半部轉為晴到多雲，早晚起霧機會仍高。東半部以多雲為主，局部地區雲量稍多有短暫雨機會，類似天氣至少持續到周日，可望延續到下周一白天。氣溫明顯回暖，各地高溫普遍25度以上，內陸或南部上看30度，早晚相對偏涼，低溫約在16-18度。

歐宗學指出，下周一晚起到下周二鋒面通過台灣附近，各地都會有陣雨發生機會，鋒面結構相當明顯，會有一波較明顯雨勢，不過降雨熱區及時間還無法確定。鋒面過後再有東北季風南下帶來涼冷空氣，伴隨著華南雲雨區持續影響，下周二晚間到下周三陰雨濕冷感受相當明顯，未來幾天短時間內有很大的天氣及氣溫變化，提醒民眾適時調整穿著。