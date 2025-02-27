快訊

學術抄襲／論文遭大陸抄襲 台生血淚告白：系統性運作

德國終於覺醒？福斯汽車如何應對「中國危機」

2025全球最佳醫院公布！台灣上榜35家 名單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

32歲男陰莖「向下彎曲」影響性愛！醫師這手術恢復雄風

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
戴順慶建議，陰莖彎曲的患者雖然不影響健康，但大多伴隨著心理壓力，如自信心低落影響交友、性自信心低落間接影響表現等心理焦慮。圖／東元醫院提供
戴順慶建議，陰莖彎曲的患者雖然不影響健康，但大多伴隨著心理壓力，如自信心低落影響交友、性自信心低落間接影響表現等心理焦慮。圖／東元醫院提供

新竹32歲謝男正逢適婚年齡，但交往第一位女友時小弟弟卻「垂頭喪氣」，求診於東元綜合醫院泌尿科主治醫師戴順慶。醫師發現他陰莖向下彎曲，導致性行為困難、疼痛，建議施以陰莖校正手術「白膜摺疊術」，手術過程僅30分鐘，隔天就能出院。

戴順慶說明，在台灣陰莖彎曲的男性僅少於一成，但只要勃起不疼痛以及不影響性生活品質，就沒有手術的必要。一般來說，彎曲大於30度以上才可能造成困擾而需就醫矯正，彎曲的方向是上下左右都有可能，通常在勃起時才看得出來，彎曲原因又分成先天性和後天性。

戴順慶指出，後天性的原因跟佩羅尼式疾病有關，是由於白膜單側一處發炎形成硬塊而導致彎曲，可能伴隨勃起時疼痛。謝男就是屬於先天性原因，在生長過程中因為白膜生長的不對稱而彎曲，先天性則沒有硬塊，不會疼痛，也不會影響生育功能和性快感，目前研究僅知與基因相關。

戴順慶說，謝男陰莖向下彎曲超過40度，算相當罕見，建議施以陰莖校正手術「白膜摺疊術」，在彎曲的反方向將白膜做縫合，手術過程僅30分鐘，隔天就能出院。整體來說，手術成功率高，不會影響性功能與性快感，術後約一個月就能正常同房。

戴順慶建議，陰莖彎曲的患者雖然不影響健康，但大多伴隨著心理壓力，如自信心低落影響交友、性自信心低落間接影響表現等心理焦慮。現在的陰莖矯正手術已相當純熟，建議至泌尿科門診諮詢，由專業的醫師給予個人化的醫療建議，切勿輕信坊間不實資訊。

手術 醫師 陰莖

延伸閱讀

6旬男脊椎狹窄惡化 3D導航微創手術重拾行動力

新竹青創基地今年20組團隊進駐 8月前往新加坡媒合交流

椎間盤突出復發 北醫3D導航微創手術 助6旬男3天內恢復

陰莖腫脹、排尿疼痛竟是包皮龜頭炎 醫：逾1成有糖尿病

相關新聞

露營場亂排汙3月開罰 挨批惡法

環境部規定露營場須收集處理廁所及生活雜排汙水，三月起開罰，地方政府紛下最後通牒，違者最高罰三百萬元。全台約一九二七處露營...

2025全球最佳醫院公布 台灣上榜醫院35家 名單一次看

「World's Best Hospitals 2025」排名公布，這是美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司...

露營場規範衝擊原鄉 青年返鄉難

露營場大多集中在原鄉地區，近年受輔導合法化及汙水處理新制衝擊，不少原鄉首長、民代都為族人叫屈，強調露營場合法經營不易，用...

228連假暖如夏逾30度 吳德榮：下周二濕冷驟降15度

天氣轉晴回暖了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www...

228暖如夏但冬衣不能收！下周二鋒面+冷空氣降雨降溫明顯

最近天氣變化大，冬衣還不能收。明起228連假暖熱如夏，恐達30度，但下周一晚上到下周二鋒面通過，之後又有冷空氣報到，下雨...

32歲男陰莖「向下彎曲」影響性愛！醫師這手術恢復雄風

新竹32歲謝男正逢適婚年齡，但交往第一位女友時小弟弟卻「垂頭喪氣」，求診於東元綜合醫院泌尿科主治醫師戴順慶。醫師發現他陰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。