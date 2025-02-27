32歲男陰莖「向下彎曲」影響性愛！醫師這手術恢復雄風

新竹32歲謝男正逢適婚年齡，但交往第一位女友時小弟弟卻「垂頭喪氣」，求診於東元綜合醫院泌尿科主治醫師戴順慶。醫師發現他陰莖向下彎曲，導致性行為困難、疼痛，建議施以陰莖校正手術「白膜摺疊術」，手術過程僅30分鐘，隔天就能出院。

戴順慶說明，在台灣陰莖彎曲的男性僅少於一成，但只要勃起不疼痛以及不影響性生活品質，就沒有手術的必要。一般來說，彎曲大於30度以上才可能造成困擾而需就醫矯正，彎曲的方向是上下左右都有可能，通常在勃起時才看得出來，彎曲原因又分成先天性和後天性。

戴順慶指出，後天性的原因跟佩羅尼式疾病有關，是由於白膜單側一處發炎形成硬塊而導致彎曲，可能伴隨勃起時疼痛。謝男就是屬於先天性原因，在生長過程中因為白膜生長的不對稱而彎曲，先天性則沒有硬塊，不會疼痛，也不會影響生育功能和性快感，目前研究僅知與基因相關。

戴順慶說，謝男陰莖向下彎曲超過40度，算相當罕見，建議施以陰莖校正手術「白膜摺疊術」，在彎曲的反方向將白膜做縫合，手術過程僅30分鐘，隔天就能出院。整體來說，手術成功率高，不會影響性功能與性快感，術後約一個月就能正常同房。

戴順慶建議，陰莖彎曲的患者雖然不影響健康，但大多伴隨著心理壓力，如自信心低落影響交友、性自信心低落間接影響表現等心理焦慮。現在的陰莖矯正手術已相當純熟，建議至泌尿科門診諮詢，由專業的醫師給予個人化的醫療建議，切勿輕信坊間不實資訊。