228連假暖如夏逾30度 吳德榮：下周二濕冷驟降15度

天氣轉晴回暖了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3419-2025-02-26-21-48-26）指出，今中層水氣逐漸東移，雲量將逐漸減少，各地轉為多雲時晴，西半部易起霧的天氣；北舒適南微熱、早晚涼。中南部空氣品質仍不佳，戶外活動應注意。

今各地區氣溫為：北部13至25度、中部14至26度、南部15至28度及東部14至24度。

吳德榮指出，明(28)日起至下周一(3日)台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率；白天「溫暖如夏」，本島各地區最高氣溫皆將升至30度以上。下周一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，下周二(4日)晨鋒面通過伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展(春雷乍響)的機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化(超過15度)。

吳德榮說，下周三至周五(5至7日)北台灣不但受冷空氣影響最大，天氣持續多雨，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，其他地區亦有明顯影響，要注意調適。最新各國模式模擬這波冷空氣的強度，以達「大陸冷氣團」的機率為最高，但已近期末，各國模式會再調整，應持續觀察。