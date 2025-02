2025全球最佳醫院公布 台灣上榜醫院35家 名單一次看

「World's Best Hospitals 2025」排名公布,這是美國「新聞周刊(Newsweek)與全球數據公司「Statista」連續第7年合作,除了公布全球前250強醫院,也發表各國當地醫院排名。台灣前年第一次有醫院上榜,台大醫院以全球排名第249名,名列前250強。去年和今年則是台北榮總成為全台唯一上榜醫院,去年218名,今年208名。

「World's Best Hospitals 2025」同時針對個別國家與地區的受評醫院公布排行榜,國內35家接受評比的醫院中,台北榮總名列第一,得分92.99%;其次是台大醫院,得分92.51%,第三至五名分別是高雄長庚醫院,得分是90.54%、林口長庚醫院89.72%、台中榮民總醫院89.43%。

國內35家醫院名單如下:

1.台北榮民總醫院 2.台大醫院 3.高雄長庚醫院 4.林口長庚醫院 5.台中榮民總醫院 6.中國醫大附設醫院 7.國立成功大學醫院 8.高雄醫學大學中和紀念醫院 9.馬偕紀念醫院 10.桃園長庚醫院 11.國泰綜合醫院 12.花蓮慈濟醫院 13.台北慈濟醫院 14.台北長庚醫院 15.台大雲林分院 16.高雄榮民總醫院 17.中國醫大北港醫院 18.奇美醫院 19.台北醫學大學附屬醫院 20.新竹國泰醫院 21.亞東紀念醫院 22.汐止國泰綜合醫院 23.中山醫學大學附屬醫院 24.長庚雲林分院 25.三軍總醫院松山分院 26.台北市立萬芳醫院 27.台北醫學大學雙和醫院 28.嘉義長庚醫院 29.彰濱秀傳醫院 30.台中慈濟醫院 31.中國醫大新竹分院 32.安泰醫院 33.彰化基督教醫院 34.新竹馬偕醫院 35.衛生福利部桃園醫院

●2025全球最佳250名排行榜

●2025台灣醫院評比排行榜