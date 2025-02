全球前250強醫院公布 台北榮總連兩年上榜 全台唯一

由美國「新聞周刊(Newsweek)」與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」公布2025年最新排名,在全球最佳250家醫院中,台北榮民總醫院是全台唯一上榜的醫院,位居第208名,比去年的218名往前躍進10名。台灣從前年開始有醫院進入250強名單,前年是台大醫院,近兩年皆由台北榮總唯一入榜。

對於連續兩年成為全台唯一進入全球前250強醫院,台北榮總院長陳威明非常低調,深夜僅簡單傳訊息回應,會勉勵全體同仁,「謙卑前行、繼續努力、與人共好。」給醫護人員會好的工作環境,讓病人得到最好的治療與照顧。

「全球最佳醫院(World's Best Hospitals )」自2019年開始公布,今年進入第七年,在全球30個國家及地區,共2445家醫院中,列出全球前250名最佳醫院,今年受評國家與地區包括美國、德國、日本、韓國、法國及台灣等,台灣醫院共有35家列入排名,僅台北榮總進入前250名。

「World's Best Hospitals 2025」同時針對個別國家與地區的受評醫院公布排行榜,國內35家接受評比的醫院中,台北榮總名列第一,得分92.99%;其次是台大醫院,得分92.51%,第三至五名分別是高雄長庚醫院,得分是90.54%、林口長庚醫院89.72%、台中榮民總醫院89.43%。

根據全球數據平台 Statista統計,到了2026 年,全球醫院數量預計將達到 21萬5977家。美國「新聞周刊(Newsweek)」指出,「沒有什麼決定比為自己或所愛之人選擇一家醫院更重要。」人們選擇醫院,通常在身體感覺不適或得到令人緊張的診斷後,這使得選擇醫院變得更加困難。

美國「新聞周刊(Newsweek)」與Statista共同合作,希望盼經由各國醫院聲譽和績效比較,幫助民眾尋求最佳照顧患者與家庭的醫院。今年排名更重視醫院品質指標和 PROM 實施,納入了 ANCC Magnet、Planetree 和 ICONTEC 認證等擴展認證,並整合新的患者體驗資料來源,並加入文獻計量評分,進一步評估醫院的卓越性。

「World's Best Hospitals 2025」列出 30個國家的最佳醫院,包括澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、挪威、沙烏地阿拉伯、新加坡、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國、英國和美國。

美國新聞周刊說明,這些國家是根據多種可比較因素選出,例如生活水平、預期壽命、人口規模、醫院數量和數據可用性。排名基於廣泛的評估過程,包括對數千名醫療專家(醫生、醫院管理人員和醫療保健專業人員)的線上調查、患者體驗數據、醫院品質指標和「患者報告結果測量(PROM)」。

「患者報告結果測量(PROM)」 被定義為患者完成的標準化、經過驗證的問卷調查結果,衡量他們對自身功能健康和生活品質的認知。今年共有超過2400家醫院參與排名,在選擇醫院進行治療時,擁有可靠且可存取的數據至關重要,新聞周刊表示,希望此名單能為病患、家屬和醫療相關專家了解世界頂尖醫療機構的可靠資源。

●2025全球最佳250名排行榜

https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2025-top-250

●2025台灣醫院評比排行榜

https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2025-top-250/taiwan

