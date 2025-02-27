健康你我他／清晨開窗引陽光 窗前植栽賞美景

春寒料峭、雨紛紛，伴隨低溫一波波，身心疏懶積累的理由與藉口很多，很容易就將年初的雄心萬丈熱情理想打包封存而拋諸腦後，因此我決定在每日天亮時，從簡單的「開窗」提醒自己，日日啟動身心健康的執行鍵。

周遭不少親友深受眼疾所苦，研究所的老師請假動了青光眼手術，阿姨因黃斑部病變停下工作治療半年，朋友花十餘萬元從視茫茫換得眼神晶亮，同事因視網膜病變雙眼視力急速退化得依賴手杖行動，這麼多的例子提醒我不能再虐待雙眼了。我得設法降低近視、老花、飛蚊症和眼睛痠澀對生活帶來的困擾。

與其低頭沉浸在網路虛幻世界中唉聲嘆氣取暖傳播負能量，不如天天與旭日東升同步，拉上窗簾、打開窗戶、多抬頭，讓光透過窗、讓風吹進房，聽鳥語花香，感受窗外真實溫度和四季冷暖。

陽光燦爛時，可以走出戶外晾曬心房；狂風驟雨時，就等待雨過天青的風涼；在忙碌偶有喘息時刻，立在窗前看窗外的景，就能抽離當下煩擾想望未來遠方，保有些許餘裕與空間伸展從容自在，讓焦躁的身心得以穩妥安適一方。

在窗前置放幾株繁花植栽，綠葉趨近陽、生活面向光，看著時間搭上光線，在紅花綠葉間刷下淡影，靜悄悄默默地在窗間流連忘返，是窗前最美的一景。