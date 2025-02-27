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常眩暈想吐、耳鳴 小心耳神經疾病

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
經常頭暈、耳鳴、天旋地轉好想吐，小心是眩暈問題。圖／AI生成
經常頭暈、耳鳴、天旋地轉好想吐，小心是眩暈問題。圖／AI生成

突然出現頭暈、身體無法平衡，除了心血管問題與感冒症狀外，小心是「耳朵」引起的眩暈問題，會感覺天旋地轉，甚至伴隨想吐的不適。

國泰醫院耳鼻喉科主任徐愫儀表示，眩暈讓人難以招架，更是耳鼻喉科門診常見的主訴，門診約5人就有1人飽受眩暈之苦。病人一來就說「我頭好暈，是不是耳石脫落了？」

耳石脫落屬於「良性姿勢性陣發性眩暈」，通常發生在頭部姿勢突然轉換時，內耳半規管內的組織移位，讓人瞬間頭暈不已。徐愫儀說，耳石是一種「碳酸鈣結晶」，負責人體的感知平衡，若脫落進入半規管內，會造成左右內耳間的平衡落差，進而引發眩暈感，甚至惡心想吐。

除了姿勢改變，徐愫儀提醒，有一部分患者是因為「外力撞擊」，例如車禍、頭部外傷等，有少數案例則是因為雲霄飛車、SPA水柱沖刷等。上了年紀的長輩，新陳代謝變差也影響耳石的質量及數量，影響平衡系統的構造。

梅尼爾氏症也會突然眩暈，包含耳鳴、聽力減損、耳脹悶塞等。徐愫儀說，梅尼爾氏症又稱「內淋巴水腫」，好發於40至60歲的女性，以單側為多。國泰醫院日前舉辦耳神經科學國際研討會，美國哈佛大學教授Steven D. Rauch發表研究，如果是內淋巴囊發育不全之梅尼爾氏症疾病引起的眩暈症，病人多於20至30歲發作，偏年輕且以男性、雙耳較多。

國泰醫院副院長王拔群表示，這項病理生理學研究新發現，可望在臨床診斷與治療策略上帶來許多啟發，讓醫師可更精確區分不同類型的梅尼爾氏症，進而運用核磁共振檢查等新技術的應用，優化個人化治療方案。

耳石脫落及梅尼爾氏症都可以治癒，徐愫儀強調，這些耳疾會斷斷續續出現，民眾可記錄發作時間，讓醫師有診斷的參考，一旦確認病因，可使用藥物改善。耳石脫落可進行「耳石復位術」物理治療，依脫落的方向藉由身體與頭部轉動，讓耳石回到原來的位置。

徐愫儀提醒，耳朵的保健原則，不外乎是保護頭部、保護聽力，平常不須特別清潔耳垢，避免刮傷耳道。盡量不要使用耳機，且設定音量限制，這些都會讓耳朵持續受到刺激而無法休息。更不要亂吃成藥，尤其來路不明的藥物恐摻雜許多耳毒性成分，易損傷聽力。

淋巴 耳朵 醫師

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