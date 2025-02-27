大樂透頭獎得主捐1,500萬元

2024年7月26日大樂透頭獎於屏東縣「中興彩券行」開出，頭獎2.33億元一人獨得，幸運中獎人慷慨捐出1,500萬元做公益，其中600萬元指定捐贈予屏東縣政府辦理各項計畫，台灣彩券受中獎人委託，昨（26）日與屏東縣政府舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」，由屏東縣長周春米、台彩董事長黃志宜及總經理謝志宏主持。

此筆捐款預計挹注的計畫，包括購置三輛消防勤務車、更新特搜大隊潛水救援池過濾系統暨管路整新，及挹注屏東縣東港親子館外展車，及教玩具繪本募款計畫，預計超過7萬人次受惠。

屏東縣長周春米表示，非常感謝中獎人願意回饋故鄉，並和社會共同分享這份資源，同時承諾屏東縣政府必定會將這筆善款達到最大效益，不論是購置消防勤務車後，善用設備於執行消防安全檢查、水源查察及防災宣導勤務，使其達事半功倍之效；在潛水救援池過濾系統更新暨管路整新後，確保消防同仁皆可提升水下應變能力、減少同仁水下作業事故發生，或社會處東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫，能確實協助到需要幫助的家庭，成為地方家庭的重要支持系統，縣府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供屏東縣民更多實質的照護。

黃志宜表示，中獎人是年約30多歲的未婚男性，屏東人、在民營企業擔任司機，購買彩券的習慣已超過十年，通常是下班後在公司或住家附近購買，每次買不超過500元，通常一周買兩次，這次中獎的彩券則為自選2注100元，其中一注即幸運中大樂透頭獎；中獎人確認中獎後，將彩券放在抽屜內保管，因為工作忙不好請假，因此快三個月後才在兌領截止日前來兌領。

捐款屏東縣政府的動機是自發性想回饋家鄉，深思熟慮後決定捐贈600萬元給屏東縣政府補助消防相關設備，另外也捐出800萬元予中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，此外還指定捐贈財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會高雄分會100萬元，共捐出1,500萬元。

黃志宜表示，台灣彩券是中國信託金融控股公司旗下子公司，秉持母集團中國信託We are family的企業精神及善盡企業社會責任的經營理念，期許「將公益的餅做大，照顧更多需要被幫助的人們」。