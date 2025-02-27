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舞台劇「謝謝大家收看」 婦女節高雄登場

聯合報／ 本報訊
「謝謝大家收看」描寫南部孩子「王忠偉」50年前北漂進入電視台的精采過程，一路上經歷親情、友情、愛情的滋養，帶出種種深刻體會。圖／金星文創提供
「謝謝大家收看」描寫南部孩子「王忠偉」50年前北漂進入電視台的精采過程，一路上經歷親情、友情、愛情的滋養，帶出種種深刻體會。圖／金星文創提供

舞台劇「謝謝大家收看」3月8日、9日將在高雄衛武營演出，全劇描寫南部孩子「王忠偉」50年前北漂進入電視台，一路上經歷親情、友情、愛情的滋養，帶出種種深刻體會。劇中王偉忠與郭子乾大演對手戲，于子育則挑戰1人分飾5個角色，精采可期。

「謝謝大家收看」由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，「王忠偉」的故事，透過角色說出大家共同的感受，非常適合三八婦女節帶著身旁女性朋友前來觀賞，觀眾可在udn售票網購票。

這齣舞台劇，藝人于子育首度分飾5角，除演她剛剛加入戲劇圈被王偉忠「訓練」的往事，還分別飾演劇中人物「王忠偉」太太、女兒及30多歲、80多歲兩個階段的媽媽，從肢體到嗓音語氣塑造截然不同的人物，精湛演技甚至騙過到場「聽」戲的視障觀眾，後來才知道原來統統都是于子育一人演出，嚇一大跳。

于子育說，為揣摩從15到80歲的角色，她花不少時間研究各年齡層女性說話發音方式與行動細節，做出差異。

其中于子育飾演的王奶奶一角，即使記憶力減退，仍記得過去天天掛念的一大家子，王偉忠演出時幾度哽咽，感染大家。現場觀眾除覺得對白幽默逗趣，對劇中親情、友情、愛情的細膩描寫也深受感動。

愛情 親情 觀眾

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