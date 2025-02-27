男子大樂透中2.33億 600萬捐屏東縣府

屏東縣卅多歲男子去年七月中大樂透頭獎獨得二點三三億元，扣掉稅金實拿約一點九億元，他捐出一千五百萬元回饋家鄉，其中六百萬元指定給屏東縣政府，台灣彩券公司受中獎人委託昨天代表捐贈，款項將挹注消防設備與親子社福方案。

台彩公司董事長黃志宜昨代表中獎人捐出六百萬元的象徵支票，由屏東縣長周春米接受。黃說，中獎人在民營企業當司機，常下班後在公司或住家附近購買彩券，每次買不超過五百元，一周約買兩次，去年七月廿六日在屏東縣內埔鄉中興彩券行花一百元自選兩注，其中一注中大樂透頭獎二點三三億元。中獎人確認中獎後因工作忙不好請假，在兌領截止日前才兌領。

黃說，中獎人指定捐六百萬元給屏東縣政府，另捐八百萬元給中國信託慈善基金會，用於照顧台灣偏鄉兒童，也捐台中市私立衡山社會福利基金會高雄分會一百萬元。

周春米感謝這名善心人士，指縣府團隊會運用善款購置三輛消防勤務車、更新特搜大隊潛水救援池過濾系統暨管路整新，並挹注東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫，預計超過七萬人次受惠。

台彩公司指出，公益彩券銷售收入六成支應中獎彩金，四成收入用做公益。二○○七年一月至去年六月底，中獎人捐款累積逾六十一億元，捐助超過兩百個社福單位及公益團體，全台灣超過七八六萬人次受惠。