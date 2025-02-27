228連假好天氣 國5今恐塞車

明天起就是和平紀念日連假（廿八日至三日二日），高速公路局表示，根據中央氣象署天氣預報，各地大多為多雲到晴天，由於適逢春季賞花時節，尖峰時段將有大量旅遊車潮，預估國道今天就開始湧現車潮，國道五號南向南港系統至頭城車流量為平日三倍，將從上午九時塞至深夜十二時才緩解。

中央氣象署預報員張承傳指出，二二八連假期間，天氣穩定、水氣少，各地為晴到多雲天氣，僅花東地區及恆春半島有零星雨，西半部約廿六至廿八度，中南部可達廿九度，東半部約廿五、廿六度。

張承傳說，下周一鋒面接近，降雨增多，花東地區及恆春半島有短暫雨，北部及東北部也有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，但鋒面抵達前溫度更高，北部仍有廿度、南部也有卅度。不過下周二，隨著鋒面通過，各地降溫，北部十八至廿度，周三更冷，低溫約十四、十五度。

他也提醒，下周一前回暖期間，金門、馬祖及中部以北整天不定時，及南部清晨都有霧，往返離島航班要留意。

今天是連假前一天，高公局表示，預估今國五南向南港系統至頭城車流量為平日三倍，將從上午九時塞至深夜十二時；國一南向楊梅至頭份、國三南向中和至關西，晚間六時至十時，車流量也為平日三倍。

桃園機場公司則表示，二二八連假疏運期間，五天總運量約六十九萬人次，出境高峰為今、明兩天，提醒旅客可提早抵達機場辦理報到手續。