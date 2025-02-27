露營場規範衝擊原鄉 青年返鄉難

露營場大多集中在原鄉地區，近年受輔導合法化及汙水處理新制衝擊，不少原鄉首長、民代都為族人叫屈，強調露營場合法經營不易，用一些細瑣的規範限制發展，原鄉青年要返鄉更難了。

桃園市復興區露營場一一六家，僅五家接受輔導後合法，合法率百分之四，多家業者仍在申請輔導合法中。復興區長蘇佐璽說，復興區在水源保護區，很多族人想在自己的土地經營事業，難得可在部分土地做露營區或低度開發，卻受到很多法令限制，族人財力不好，要做汙水設施的要求過於嚴苛，應給予部分補助。

新竹縣五峰鄉有上百家露營場，原住民議員張益生說，業者願意配合改善合法化，但不少露營場設施已建置十多年，有些還是農牧用地，改善汙水工程花費在百萬元以上，經濟負擔沉重。

南投縣露營場多達四一五家，縣議員林庭秝也認為，原鄉地區因地目、水保等問題，未合法比率高，合法經營的基本問題都還沒解決，就先要求做汙水系統，實在不妥。

林庭秝表示，在完成輔導合法化前，政府不該用開罰壓迫業者，尤其南投仁愛、信義等原鄉地處偏遠，輔導狀況可能較多，呼籲政府增加人力才能加速合法化。

南投縣露營觀光產業發展協會理事長黃文奇也建議政府，先協助業者改善多數老舊露營區內的既存違建或不合法設施等問題，再要求配合設置汙水系統，才不會讓業者無所適從，甚至白花錢。