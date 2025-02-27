聽新聞
0:00 / 0:00

露營場規範衝擊原鄉 青年返鄉難

聯合報／ 記者曾增勳胡蓬生賴香珊郭政芬／連線報導
桃園環保局和觀旅局近一年到露營場會勘，提供業者改善建議。圖／環保局提供
桃園環保局和觀旅局近一年到露營場會勘，提供業者改善建議。圖／環保局提供

露營場大多集中在原鄉地區，近年受輔導合法化及汙水處理新制衝擊，不少原鄉首長、民代都為族人叫屈，強調露營場合法經營不易，用一些細瑣的規範限制發展，原鄉青年要返鄉更難了。

桃園市復興區露營場一一六家，僅五家接受輔導後合法，合法率百分之四，多家業者仍在申請輔導合法中。復興區長蘇佐璽說，復興區在水源保護區，很多族人想在自己的土地經營事業，難得可在部分土地做露營區或低度開發，卻受到很多法令限制，族人財力不好，要做汙水設施的要求過於嚴苛，應給予部分補助。

新竹縣五峰鄉有上百家露營場，原住民議員張益生說，業者願意配合改善合法化，但不少露營場設施已建置十多年，有些還是農牧用地，改善汙水工程花費在百萬元以上，經濟負擔沉重。

南投縣露營場多達四一五家，縣議員林庭秝也認為，原鄉地區因地目、水保等問題，未合法比率高，合法經營的基本問題都還沒解決，就先要求做汙水系統，實在不妥。

林庭秝表示，在完成輔導合法化前，政府不該用開罰壓迫業者，尤其南投仁愛、信義等原鄉地處偏遠，輔導狀況可能較多，呼籲政府增加人力才能加速合法化。

南投縣露營觀光產業發展協會理事長黃文奇也建議政府，先協助業者改善多數老舊露營區內的既存違建或不合法設施等問題，再要求配合設置汙水系統，才不會讓業者無所適從，甚至白花錢。

保護區 南投縣 族人 違建 露營區

延伸閱讀

苗栗露營區汙水處理下最後通牒 業者擔心青年不再返鄉

露營場規範多還有罰則 原鄉區長、民代發不平之鳴

露營場得砸數十萬處理汙水 業者大嘆：客人少怎回本？

露營場無汙水設施3月起開罰 原露協：恐8成都沒設

相關新聞

露營場亂排汙3月開罰 挨批惡法

環境部規定露營場須收集處理廁所及生活雜排汙水，三月起開罰，地方政府紛下最後通牒，違者最高罰三百萬元。全台約一九二七處露營...

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空昨公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行...

急診室隱藏版英雄！檢傷護理師快速評估病情 資深人員看「面相」就能判斷

來急診看病需等多久？為了讓病情最急迫的病人可以及時得到救治，病人在到達急診後，先由急診醫護人員依據檢傷分類標準，快速評估...

超思風頭過了就調動？張經緯高升防檢署副署長 農業部：派任無關政治

2023年9月超思進口蛋爆發爭議，當時主責專案進口雞蛋的農業部畜牧司長張經緯遭降調轉任生物多樣性研究所副所長，農業部昨傳...

228連假各地迎高溫好天氣 下周東北季風影響再轉涼

中央氣象署預報員張承傳指出，明天華南雲系東移，各地雲量偏多、早晚較涼，僅中部以北及東半部有零星雨。228連假期間天氣穩定...

血友病最愛問／關節發熱、刺痛 留意出血徵兆

Q：血友病友能透過哪些方式自我評估出血併發症徵兆？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。