露營場亂排汙3月開罰 挨批惡法

環境部規定露營場須收集處理廁所及生活雜排汙水，三月起開罰，地方政府紛下最後通牒，違者最高罰三百萬元。全台約一九二七處露營場，業界估計八成都還沒做，多名業界代表認為法令嚴苛、各地認定標準不一，形同逼露營場退場。

對此，環境部水保司長王嶽斌表示，目前約七成露營場可符合規範，三月一日正式執行後不會馬上就開罰，畢竟每個縣市稽查量能不同，將以輔導合法化為主，循序漸進管理。

環境部為強化管理露營場汙水，去年一月公告修正「禁止足使水汙染行為」，規定水汙染管制區內的露營場應收集汙水處理，排放水質應符合放流水標準，違者罰三萬至三百萬元。一年緩衝期結束，大限三月將屆。

台中、桃園等縣市去年起都下鄉宣導，但迄今狀況都不理想。宜蘭縣列管露營場一四○家，只有七十六家設汙水處理設施，新竹縣二八八家也只有一四七家提供汙水處理資料。

苗栗有三百多家露營場，縣府近日連辦五場說明會。泰安鄉有小型露營場業者埋怨，近年國外旅遊夯、露營客大減，營收早大不如前，營地目前還在設簡易汙水處理設備。南投縣林姓業者也憂心忡忡表示，多數露營場還在接受政府輔導合法，但沒做汙水處理將被罰，讓人害怕。

南投縣露營觀光產業發展協會理事長黃文奇說，多數業者不是不願意做，而是前期投入成本太高，加上露營場尚未全面合法化，導致不少業者卻步。現在的狀況像是「房屋建照還沒拿到，就先要求得把廁所先蓋好，不然要開罰」，政策過於急迫。

「光申請合法化，每階段要花十多萬甚至數百萬元，成本貴得讓業者感到窒息。」新竹縣五峰鄉露營協會直言，無底洞花費讓業者挫折感很重，三月起汙水規範又要開罰，這法條絕大多數業者做不到，也不合理，痛斥是「惡法」。

原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會創會理事長游國慶說，估計可能八成業者都還未做汙水處理設施，主因是收入不多，卻要先砸大成本，且各路環保業者開價的價格不一，不知到底要花多少錢，才能符合汙水處理標準，再加上各縣市府對汙水處理的執法強度不一，也讓業者無所適從，建議政府先輔導，「先求有再求好」。