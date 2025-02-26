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健檢中心設置CT、MRI 放射線醫學會：破壞分級醫療制度

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
放射線醫學會指出，CT、MRI屬於高度專業的醫療檢查，任意開放設置，可能破壞既有的醫療分級制度。MRI示意圖。本報資料照片
放射線醫學會指出，CT、MRI屬於高度專業的醫療檢查，任意開放設置，可能破壞既有的醫療分級制度。MRI示意圖。本報資料照片

近期，針對開放健檢中心設置高階醫療儀器CT、MRI，引發社會關注。中華民國放射線醫學會表示，此議題涉及醫療安全、專業人力分配、醫療資源公平性及健保財政負擔等多重層面，應以「維護國民健康」為最高原則，審慎評估其長遠影響。

放射線醫學會指出，CT與MRI屬於高階影像診斷儀器，需由專業放射診斷科醫師與醫事放射師共同操作與判讀，確保診斷精確度與患者安全。若無專業醫師即時判讀與處置，可能導致誤診、 漏診或意外反應處理不及，進而影響病人權益。此外，高階儀器的品質控制、輻射防護與急救機制均需符合嚴格標準，僅具備完整醫療體系的醫院方能確保病患安全。

但台灣目前放射診斷科專科醫師與醫事放射師人力嚴重不足，特別在偏鄉地區更是難以支應現有醫療需求，開放健檢中心設置CT、MRI，將進一步分散有限的專業人力，使得基層醫療與急重症照護人力更加吃緊，影響全民醫療品質。

放射線醫學會表示，健檢中心以商業模式運作，可能過度誘導消費者進行昂貴，但非必要的高階影像檢查，進一步擴大醫療資源分配不均。同時，這些檢查結果的疑似異常個案，最終仍需回歸醫院進一步診斷，恐對健保系統帶來額外負擔，增加全民醫療成本。

因此，CT、MRI屬於高度專業的醫療檢查，應依醫療分級制度進行適當配置，確保資源有效運用。若任意開放設置，可能破壞既有的醫療分級制度，使高階醫療資源管理失控，甚至加劇醫療資源不均，讓弱勢族群更難以獲得必要的醫療服務。

放射線醫學會強調，開放健檢中心設置CT、MRI雖可能提升自費市場的檢查數量，但長遠來看，恐將衝擊台灣現行醫療體系的穩定性與公平性、甚至對全民健康帶來負面影響。政府應審慎評估政策推動的社會與健康風險，並優先改善現有醫療資源分配與使用效率，以確保國民健康福祉。

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