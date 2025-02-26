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未來出國注意！ 台灣6家航空公司「航程中全面禁用行動電源」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
長榮航空宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。圖／本報資料照片
長榮航空宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。圖／本報資料照片

南韓釜山航空日前疑因機上行動電源起火釀災，南韓多家航空公司接連禁用行動電源。對此，長榮航空（2618）宣布，3月1日起，所有航班全程禁用行動電源，中華航空（2610）26日也跟進，目前我國六家國籍航空公司全都禁止旅客在機上使用行動電源和備用鋰電池。

對於飛行中使用行動電源，華航原本採柔性做法，建議旅客在機上不要使用行動電源，今日則發出新公告，行動電源及備用鋰電池於華航航班全程禁止使用及充電，並建議避免放置於座位上方的行李櫃中。

基於飛航安全，全球航空公司都禁止行動電源及備用鋰電池託運，並要求應隨身攜帶及妥善包裝。

星宇航空與台灣虎航原本就已禁止旅客於機上用行動電源，華信也於日前公告，即起航程中禁用行動電源；自3月1日起，六家國籍航空公司都禁止旅客在機上使用行動電源和備用鋰電池。

目前各家航空公司皆提醒，若旅客個人電子產品有使用電源的需求，建議在登機前先充滿電量，或是利用機上的充電設施；星宇航空所有飛機的座都有充電設施，長榮及華航多數機型座椅提供AC插座或USB充電孔，台灣虎航15架飛機中，有6架座椅具充電功能。

台灣虎航 星宇 航空公司 華航 行動電源 長榮

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