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「江賢二藝術園區」3月15日開幕 提供孩童接觸藝術機會

中央社／ 台北26日電
江賢二藝術園區將在3月15日於台東金樽開幕，園區由藝術家江賢二及建築師林友寒共同設計。圖為園區靜池與信義館（第一展覽廳）外景。圖／江賢二藝術文化基金會提供（中央社）
江賢二藝術園區將在3月15日於台東金樽開幕，園區由藝術家江賢二及建築師林友寒共同設計。圖為園區靜池與信義館（第一展覽廳）外景。圖／江賢二藝術文化基金會提供（中央社）

藝術家江賢二、企業家嚴長壽發起「江賢二藝術園區」計畫，自2019年起動工至今，將在3月15日正式開幕。江賢二期盼能讓孩童從小接觸藝術，這是身為藝術家為社會能做的「小小貢獻」。

江賢二藝術文化基金會發布新聞稿表示，位於台東金樽的江賢二藝術園區由江賢二的舊畫室擴建而成，園區由台灣與德國2地執業的建築師林友寒與江賢二共同設計，並由江賢二藝術園區共同發起人嚴長壽擔任館長。開幕大展將邀日本森美術館特別顧問南條史生（Fumio Nanjo）策展、藝術家紀嘉華協同策展。

江賢二在1942年出生於台中，15 歲時立志成為藝術家，師大藝術系畢業後不久，便前往法國巴黎學習和發展，隨後轉赴美國，旅居紐約30年，1998 年返台，並在2008年遷居台東，他常提到，台東給了他第2個藝術生命。

「藝術可以淨化人心」是江賢二堅信的理念，他在1980 年代居住於紐約時，擁有1間小畫室及5英畝的地，那時他便起心動念，也許每年夏天可以將畫室開放給民眾參觀，讓大家有機會和他一樣被大自然的美所啟發。

當江賢二定居台東後，便喚醒了他當年的夢想，同時間認識正要開始深耕花東的公益平台文化基金會董事長嚴長壽，日益熟識後，江賢二向嚴長壽敘說起他的夢想，從而「為花東打造一座國際級文化地標」成為2人共同宏願。

約12年前，「藝術園區」這個想法提出後，江賢二妻子范香蘭全力支持，夫妻2人除持續賣畫，也拿出一生積蓄購得的土地，加上許多認同理念的企業家善款，讓江賢二原本的鐵皮屋畫室，一點一滴蛻變為即將開幕的江賢二藝術園區。

江賢二透過新聞稿說：「讓每一個小朋友從小接觸藝術，台灣下一代的美學涵養一定可以不一樣。」打造園區的初心，將體現在對每名來客的款待，與大眾分享這份美好，「我想這是我身為藝術家所能做的，對社會的一個小小貢獻。」

台東 夢想 藝術家

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