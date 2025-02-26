民眾重視居家安全 業者推人臉辨識智慧鎖搶占市場

隨著消費者對智慧家居與居家安全需求提升，智慧鎖市場將持續擴大，智慧家電品牌HOPE+表示，智慧門鎖全球市場規模已達百億美元，預計未來五年內將以年均增長率將有15%以上，因此公司推出具人臉識別、遠端解鎖、安全防護技術的AI門鎖，搶占市場。

HOPE +今舉辦智慧鎖產品發布會表示，智慧門鎖分為入門款與升級款，提供遠端聯網與無聯網解鎖版本，門鎖搭配AI晶片，並結合指紋辨識、臉部識別、掌靜脈識別、手機 APP 遠端解鎖與密碼解鎖等多種開門方式。

HOPE +表示，智慧門鎖擁有多重防護技術，包括防撬、鎖定警報、直插式C級鎖芯、防特斯拉圈干擾、防窺視虛位密碼、緊急解鎖、多重安全認證與隱私數據加密保護等，能夠提升居家安全，若遭遇非法入侵，門鎖會立即發出警報，也會完整記錄開關門與告警訊息。

HOPE +指出，智慧鎖豪華版能夠遠端視訊解鎖，不僅能監控門口動態也能遠端視訊通話與開門，並記錄訪客影像，若有可疑人士逗留，系統將主動發送告警通知至手機 APP。

HOPE +表示，隨著消費者對智慧家居與居家安全需求提升，智慧鎖市場將持續擴大，AI、雲端、5G等技術將進一步推動智慧門鎖的應用，使其發揮功能，加強家庭與企業安全管理。