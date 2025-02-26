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金馬影后陳淑芳任創世基金會愛心大使 為建院活動出力

中央社／ 新北26日電
創世基金會板橋院邀請金馬影后陳淑芳（圖）擔任愛心大使並拍片代言，盼號召民眾和創世一起，為創立花蓮地區安養院一起努力。圖／創世板橋院提供（中央社）
創世基金會板橋院邀請金馬影后陳淑芳（圖）擔任愛心大使並拍片代言，盼號召民眾和創世一起，為創立花蓮地區安養院一起努力。圖／創世板橋院提供（中央社）

創世基金會邀請金馬影后陳淑芳，擔任愛心大使並拍片代言，盼望民眾和創世一起「守護植物人」，並為創立花蓮地區安養院一起努力。

創世基金會板橋院今天發布新聞表示，陳淑芳住在新北，長期付出公益，特地邀請擔任愛心大使，並拍影片代言，一起守護植物人，也是響應聯合國的「永續發展目標SDGs」。

創世表示，今天發表會中，陳淑芳在公益影片播畢，便忍不住拭淚分享，看到瘦骨如柴的植物人孩子躺在床上，生活起居全都靠媽媽一個人，家中還有一個患有智慧障礙需照顧的女兒，令人鼻酸。

陳淑芳說，影片中的媽媽，照顧只會愈來愈困難，吃力的畫面令她印象深刻與心酸不捨。身為公眾人物，一直都想發揮影響力，因此，應邀擔任創世的愛心大使，立即答應。

陳淑芳說，籌建花蓮地區植物人安養院是很長遠的路，需要大家齊心努力，盼望儘速實現。

影片 愛心 植物人

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