牡蠣養殖戶114年底前納溯源管理 防堵洗產地

為防堵外來牡蠣混充國產，漁業署今天表示，行政院食安辦率食藥署、漁業署赴馬祖訪視養殖業管理實況，農業部已規劃年底前將全台養殖戶納入溯源管理，勾稽產量防洗產地。

農業部漁業署副署長陳建佑接受中央社記者電話訪問時指出，行政院非常重視境外牡蠣混充議題，行政院食品安全辦公室主任許輔昨天率衛生福利部食品藥物管理署代理署長林金富及他本人，以及所屬單位人員赴馬祖訪視，了解放養量登記及溯源管理，還有連江縣水產品證明標章推動實況。

他轉述許輔對於縣府已輔導近半數牡蠣養殖戶納入溯源管理，予以肯定，並希望能全數納管，落實標示、掌握供銷流向。

陳建佑說，農業部預計今年底以前，推動全台灣約計1700多戶養殖戶都納入溯源管理，目前馬祖約有20戶，已有一半，即10戶納入，金門也會比照辦理。

陳建佑表示，納入溯源管理很重要，因為養殖戶必須申報苗及產量，透過勾稽數據、請農業部水產試驗所協助檢視，可驗證產量正常，或是有境外牡蠣洗產地混充的嫌疑。

若有異常將查處，陳建佑說，會請業者說明，也會請地方政府了解原委，異常狀況嚴重，將撤銷養殖戶繼續使用溯源標章，若業者還敢標示國產，將會違反「農產品生產及驗證管理法」而受罰。