夫妻求子不順！男性不孕症達3成 醫：4大原因釀無精症

在熱播台劇「童話故事下集」中，患有無精症的男主角成為揭開夫妻倆求子無果的謎底。身為該劇的醫療諮詢醫師的桃園禾馨宜蘊生殖中心院長朱伯威表示，傳統觀念都將婚後生育難題歸咎於女性，但男性不孕症的比例高達30%，原因包括輸精管道阻塞、逆行性射精、內分泌異常、睪丸功能衰退，經治療後仍有機會恢復生育功能。

Netflix熱播台劇「童話故事下集」中由柯佳嬿、劉以豪飾演的夫妻倆面臨求子問題，雖然嘗試喝中藥、改變家中床位促進風水等方式，驗孕棒卻都沒有出現象徵懷孕的兩條線，直到前往不孕症門診檢查時才發現，曾學友（劉以豪飾）患有無精症。

朱伯威表示，劇情呈現不少不孕症夫妻的心路歷程，「生不出孩子」並不是單方面的責任，其中不少男性面對生育問題時，往往缺乏主動求診的意願，甚至誤以為「性功能正常，就代表生育功能沒問題」。

朱伯威提醒，不孕症不代表不能行房，其中寡精症、無精症的男性，仍可能擁有正常的性慾、勃起、性高潮及射精等性功能，一旦夫妻嘗試懷孕半年以上未果，就應共同前往不孕症門診檢查，找出問題才能對症下藥提高懷孕機率，「無精症是射精後於精液中找不到精子，但並不代表患者本身無任何精蟲，此類個案通常沒有明顯症狀，只有在求子未果、接受檢查時才會發現問題。」

夫妻倆在面對不孕症時，從不確定原因再到診斷出症狀，過程中充滿壓力與焦慮，但無精症其實沒有很可怕，也不代表從此失去擁有孩子的機會。朱伯威指出，無精症的原因包括輸精管道阻塞、逆行性射精、內分泌異常、睪丸功能衰退，就醫後若能及早發現病灶，還是有機會透過手術、藥物治療或借精等方式幫助生子。

無精症的4大病因 ．輸精管道阻塞：睪丸能正常產生精子，但因為輸精管阻塞或先天缺陷，導致精子無法排出，例如，先天無輸精管症、感染後遺症或輸精管結紮。 ．逆行性射精：精液未正常射出體外，反而逆流至膀胱中，多與糖尿病、神經損傷、前列腺手術後遺症有關。 ．內分泌異常（下視丘或腦下垂體功能異常）：因為荷爾蒙失調，導致睪丸的精子生成能力下降，常見於腦下垂體腺瘤、甲狀腺功能異常。 ．睪丸功能衰退：染色體異常、基因缺陷或環境因素導致睪丸無法製造精蟲。