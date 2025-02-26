達康爆笑喜劇《沒有每天都在過年的啦》宜蘭演藝廳3月1、2日登場

深受歡迎的雙人漫才團體「達康.come」首次到宜蘭表演，帶來2025年度全新力作「《好了啦！達康！》－沒有每天都在過年的啦！」這場極致紓壓喜劇將於3月1、2日在宜蘭演藝廳上演，要讓觀眾笑到停不下來。

縣文化局表示，「達康.come」由10年以上喜劇功力的阿達（陳彥達）與康康（何瑞康）這對喜劇笑匠搭檔，以超大身高差與無厘頭風格征服觀眾，創造無數經典笑點，融入風格獨特的哈利（曹瑜），為舞台增添更多驚喜與亮點。

「《好了啦！達康！》第9季第1集－沒有每天都在過年的啦！」演出除了有招牌漫才橋段，更融合Free Talk、音樂喜劇、即興互動，滿滿笑料，尤其與現場觀眾即興互動，更是每場演出的經典。

「達康.come」巡迴演出首度宜蘭登台， 3月1、2日要帶給觀眾前所未有的瘋狂喜劇體驗。宜蘭縣政府文化局表示，邀請「達康.come」來到宜蘭，不僅是專業喜劇人的精湛表現，更是宜蘭藝文發展的亮點，期待透過優質喜劇，治癒您的精神疲勞，歡迎相揪到宜蘭演藝廳大笑一場。演出時間3月1日晚上7時30分，2日下午2時30分，購票請上https://bit.ly/DCnightlives9e1。