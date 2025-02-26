急診室隱藏版英雄！檢傷護理師快速評估病情 資深人員看「面相」就能判斷

來急診看病需等多久？為了讓病情最急迫的病人可以及時得到救治，病人在到達急診後，先由急診醫護人員依據檢傷分類標準，快速評估病人病情嚴重度，以此決定看診順序。「檢傷護理師」扮演重要角色，不僅是第一道專業防線，也像是醫院的守門人。

「超級白急診醫師」分享，診間一名個案到急診時，主訴胸痛，按照正常流程，應該被分類為第二級，但是經驗豐富的檢傷護理師看了一眼，馬上判斷這不是單純的胸痛，應該是Dissection（主動脈剝離）或AMI（急性心肌梗塞），當下啟動緊急處置。

超音波一掃，馬上診斷出心包膜積血，強烈懷疑升主動脈剝離，醫療團隊當機立斷下決策，最後驚險救回。「超級白急診醫師」表示，這名患者若分類為第二級處理，要先到檢查室做心電圖再評估病情，但是以當時的急診室的擁擠度，可能還要等近10分鐘才能看到診。

他說，一名年資19年的檢傷護理師看到患者的表情，覺得不對勁，當機立斷不等心電圖結果，直接把病人推進急救室，交給醫師進行超音波。幾乎就在同一時間，確認主動脈剝離的那一刻，病人心跳停止，所有人瞬間進入極限救援模式，急診護理師一躍而起，跪坐在床邊開始CPR。

病床快速推回急救室，心臟外科醫師果斷進行subxyphoid drainage（劍突下穿刺引流），傷口一開，血水湧出，病人ROSC（恢復自主循環）。「超級白急診醫師」說，短短不到一個小時，彷彿歷經生死交關，這些讓人血壓飆高的危急個案，需要靠急診護理人員做「檢傷分類」。

「超級白急診醫師」說，檢傷分類雖然有分級量表，但還是要靠檢傷護理師的經驗，有些資深護理人員一看「面相」就知道病情不簡單。近年來，醫護人員的流失，不僅加重醫院同仁的工作，也會影響民眾的急重症救治。

他感嘆，台灣的健保很方便，但有些民眾不想掛號排隊、不想請假看診，直接到急診室就醫，覺得省時又方便。儘管政府一再呼籲分級醫療制度，但民眾不舒服往大醫院急診跑，出現濫用、壅塞問題，醫護人力愈來愈吃緊，恐再一波急診醫護人員離職。