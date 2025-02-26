快訊

新北木材工廠全面燃燒 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

聽新聞
0:00 / 0:00

急診室隱藏版英雄！檢傷護理師快速評估病情 資深人員看「面相」就能判斷

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
各大醫療院所的急診室爆滿，但是急診醫護人力十分吃緊，拉長了整個診治流程，恐影響到真正危急的急重症患者。本報資料照片
各大醫療院所的急診室爆滿，但是急診醫護人力十分吃緊，拉長了整個診治流程，恐影響到真正危急的急重症患者。本報資料照片

來急診看病需等多久？為了讓病情最急迫的病人可以及時得到救治，病人在到達急診後，先由急診醫護人員依據檢傷分類標準，快速評估病人病情嚴重度，以此決定看診順序。「檢傷護理師」扮演重要角色，不僅是第一道專業防線，也像是醫院的守門人。

「超級白急診醫師」分享，診間一名個案到急診時，主訴胸痛，按照正常流程，應該被分類為第二級，但是經驗豐富的檢傷護理師看了一眼，馬上判斷這不是單純的胸痛，應該是Dissection（主動脈剝離）或AMI（急性心肌梗塞），當下啟動緊急處置。

超音波一掃，馬上診斷出心包膜積血，強烈懷疑升主動脈剝離，醫療團隊當機立斷下決策，最後驚險救回。「超級白急診醫師」表示，這名患者若分類為第二級處理，要先到檢查室做心電圖再評估病情，但是以當時的急診室的擁擠度，可能還要等近10分鐘才能看到診。

他說，一名年資19年的檢傷護理師看到患者的表情，覺得不對勁，當機立斷不等心電圖結果，直接把病人推進急救室，交給醫師進行超音波。幾乎就在同一時間，確認主動脈剝離的那一刻，病人心跳停止，所有人瞬間進入極限救援模式，急診護理師一躍而起，跪坐在床邊開始CPR。

病床快速推回急救室，心臟外科醫師果斷進行subxyphoid drainage（劍突下穿刺引流），傷口一開，血水湧出，病人ROSC（恢復自主循環）。「超級白急診醫師」說，短短不到一個小時，彷彿歷經生死交關，這些讓人血壓飆高的危急個案，需要靠急診護理人員做「檢傷分類」。

「超級白急診醫師」說，檢傷分類雖然有分級量表，但還是要靠檢傷護理師的經驗，有些資深護理人員一看「面相」就知道病情不簡單。近年來，醫護人員的流失，不僅加重醫院同仁的工作，也會影響民眾的急重症救治。

他感嘆，台灣的健保很方便，但有些民眾不想掛號排隊、不想請假看診，直接到急診室就醫，覺得省時又方便。儘管政府一再呼籲分級醫療制度，但民眾不舒服往大醫院急診跑，出現濫用、壅塞問題，醫護人力愈來愈吃緊，恐再一波急診醫護人員離職。

分級醫療 護理師 醫師 醫護人員

延伸閱讀

關心急診爆滿問題 邱泰源突襲赴部立台北醫院視察

擴大在宅急症難解急診壅塞 病團籲設民眾版重症指引

急診留觀一天給付不到千元 醫嘆少得可憐 恐釀醫院崩盤

急診塞爆 凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

相關新聞

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空昨公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行...

超思風頭過了就調動？張經緯高升防檢署副署長 農業部：派任無關政治

2023年9月超思進口蛋爆發爭議，當時主責專案進口雞蛋的農業部畜牧司長張經緯遭降調轉任生物多樣性研究所副所長，農業部昨傳...

228連假各地迎高溫好天氣 下周東北季風影響再轉涼

中央氣象署預報員張承傳指出，明天華南雲系東移，各地雲量偏多、早晚較涼，僅中部以北及東半部有零星雨。228連假期間天氣穩定...

急診室隱藏版英雄！檢傷護理師快速評估病情 資深人員看「面相」就能判斷

來急診看病需等多久？為了讓病情最急迫的病人可以及時得到救治，病人在到達急診後，先由急診醫護人員依據檢傷分類標準，快速評估...

台灣女性去年出國較男性大增126萬人次 赴韓相差逾1倍最多

疫後國人出國熱度未減，去年共有1568萬5999人次出國，較前一年增1.43倍。分析過去一年出國旅客結構發現，去年有90...

小朋友看不到汪汪隊了？2頻道執照將到期 NCC：發函業者盡量維持現狀

MTV Live、Nick Jr.兩頻道執照即將在3月7日到期，按照法規，如果Nick Jr.無法換照、播出，那麼，小朋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。