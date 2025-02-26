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雙印、菲律賓旅客對台住宿搜尋量增近2倍 設服務處奏效

中央社／ 台北26日電
根據旅遊平台統計，菲律賓及印尼、印度的旅客對台灣住宿的搜尋量大幅攀升，推測這股增長趨勢與交通部觀光署在菲律賓馬尼拉、印度孟買及印尼雅加達等，設立台灣觀光服務處有關。圖為新北市知名觀光景點九份。圖／Agoda提供（中央社）
根據旅遊平台統計，菲律賓及印尼、印度的旅客對台灣住宿的搜尋量大幅攀升，推測這股增長趨勢與交通部觀光署在菲律賓馬尼拉、印度孟買及印尼雅加達等，設立台灣觀光服務處有關。圖為新北市知名觀光景點九份。圖／Agoda提供（中央社）

旅遊平台統計，菲律賓印尼印度旅客對台灣的住宿搜尋量大幅攀升，較去年同期大增近2倍，主因觀光署在雙印及菲設觀光服務處奏效，尤其印尼旅客的關注度增幅最為驚人。

旅遊業者Agoda今天發布新聞稿表示，今年1月菲律賓、印度和印尼的旅客對台灣住宿搜尋量，較去年同期大增近2倍，其中印度和菲律賓旅客的搜尋量增長近4成，推測這股增長趨勢與交通部觀光署去年在菲律賓馬尼拉、印度孟買及印尼雅加達等，設立台灣觀光服務處促進印尼、印度、菲律賓市場的旅遊需求。

Agoda表示，台灣對來自菲律賓、印尼及印度的旅客吸引力不斷增強，主要歸功於豐富多元的旅遊體驗及景點，無論是古色古香的九份山城、風景如畫的日月潭，還是壯麗的台北101觀景台，搭配熱鬧的美食與購物景點，都能滿足各類型旅客的需求。

此外，觀光署在亞洲主要市場的努力，尤其是菲律賓馬尼拉、印尼雅加達和印度孟買的台灣觀光處設立，進一步促進台灣的曝光度。

台灣的地理位置、免簽政策和深厚的文化聯繫對菲律賓旅客來說，是理想的旅遊目的地，Agoda指出，印尼旅客則可享受台灣日益完善的清真友善設施，包括穆斯林友善餐廳、祈禱設施和清真認證住宿，並可探索阿里山、太魯閣等自然景點。

Agoda表示，印度遊客對台灣的關注持續上升，台灣不僅是多部寶萊塢電影的取景地，還提供豐富的冒險旅遊體驗，以及日益增多的印度料理選擇和素食友善環境，成為更具吸引力的目的地。

另外，根據 Agoda 的住宿搜尋數據，來自亞洲的旅客對台灣的興趣顯著增長，今年1月與去年同期相比，最關注台灣的五大亞洲市場分別為香港、南韓、日本、菲律賓和泰國。

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