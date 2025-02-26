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華航新登機影片3月起播放 原鄉音樂搭配《看見台灣》美景

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航登機影片配樂由來自南投奧萬大森林原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」譜作新曲。圖／親愛愛樂弦樂團提供
華航登機影片配樂由來自南投奧萬大森林原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」譜作新曲。圖／親愛愛樂弦樂團提供

華航空首度攜手「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體，共同打造全新登機影片，3月起全球航班正式上線，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美，聽見台灣在地文化的音樂創作。華航希望透過每趟飛行，傳遞對環境永續及社會責任的承諾。

華航表示，本次登機影片主題為「華航帶著環境教育的種籽起飛」，影片中展現華航首創台灣添加永續航空燃油載客飛行、全航機客貨運環保旅程等多項永續作為，融入台灣一代空拍大師齊柏林的著名紀錄片「看見台灣」，呈現台灣的山、河、海、城市及人文之美。背景音樂部分，則由南投奧萬大森林深處親愛村部落的原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」為本次影像譜作新曲-《平步青雲》。

華航指出，「親愛愛樂弦樂團」來自泰雅族與賽德克族的原鄉「南投親愛村」，由創辦人陳珮文與王子建發起，帶領16位團員共同演奏及修音，藉由音符描繪台灣的自然與文化之美，向全世界傳遞原鄉的獨特樂音。此次合作不僅是一場音樂與文化的交流，更是對原鄉音樂教育與文化傳承的深情支持，盼能讓世界聽見來自台灣原鄉的饒富情感之音，並見證這片土地的瑰麗風光。

此外，華航亦於「eMall 送貨到府」介紹「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」自製的周邊產品，包含茄萣魚塭真絲絲巾、台北101山嵐石墨烯雙面漁夫帽、玉山馬克杯組、凝視齊柏林攝影集、親愛愛樂繪本專輯、迷你彩繪小提琴等，讓旅客在支持公益的同時，也能將台灣之美帶回家。

華航長期深耕 ESG 永續發展，肩負企業社會責任的使命，2011年開始號召員工組成志工團隊，每年固定前往原鄉部落學校授課，傳遞航空知識、英語教學，鼓勵與時俱進地學習，並培養學童的國際觀；曾與家扶中心合作舉辦過公益機師體驗營，邀請學童擔任一日飛行員，探索天際及未來。

「用飛行創造你我更多美好」為華航使命，秉持著「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，持續推動多元社會公益及環境保育計畫，從關懷弱勢長者與學童、國內產學合作、志工教學、公益體育營、淨灘、植樹到認養台北市立動物園的保育類動物穿山甲等，此次藉由看見台灣影像與親愛愛樂原創配樂，除表達對於本土的支持、善盡華航ESG社會責任，並傳遞華航珍惜資源、創造永續價值的決心。

「親愛愛樂弦樂團」致力於引領原民孩子們進入音樂殿堂。圖／親愛愛樂弦樂團提供
「親愛愛樂弦樂團」致力於引領原民孩子們進入音樂殿堂。圖／親愛愛樂弦樂團提供
華航打造全新登機影片，3月起全球航班正式上映。華航提供
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柏林 樂團 永續 華航 音樂

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