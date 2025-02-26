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桃機228連假湧人潮 桃機呼籲旅客提早到機場辦理報到

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場228和平紀念日連假出境高峰27、28日，出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時，入境尖峰時段為每日5時、14至17時及20時至22時。記者黃仲明／攝影
桃園機場228和平紀念日連假出境高峰27、28日，出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時，入境尖峰時段為每日5時、14至17時及20時至22時。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場228和平紀念日連續假期疏運期間為2月27日至3月3日共5日，根據航班運量預報系統顯示，疏運期間總運量預估約69萬人次，平均日運量為13萬至14.2萬人次，出境高峰為2月27、28日。機場公司提醒旅客，提早抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，預先確認安檢注意事項，多加搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸往來機場。

機場公司表示，桃園國際機場228和平紀念日連續假期之出境尖峰時段，為每日7至9時、14至15時及23至24時，入境尖峰時段為每日5時、14至17時及20時至22時。旅客出發前應先檢查護照效期是否為6個月以上；提早抵達機場辦理報到手續，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務。

雙北市區旅客可多加利用機場捷運（A1台北車站、A3新北產業園區站）市區預辦登機完成報到及行李託運手續；預先確認安檢注意事項，行動電源、打火機及鋰電池等物品須隨身攜帶上飛機，切勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請將水壺倒掉淨空，並取出筆電、脫外套、帽子及皮帶等裝備，提升通關效率及維護飛航安全。

機場公司指出，為服務更多旅客，桃園捷運公司A1台北車站首班直達機場加班車清晨5時30分發車，並自2月27日起，增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，敬請旅客多加搭乘機場捷運、客運巴士等公共運輸；自行駕車旅客及接送機親友，可下載桃園機場官方APP或透過官網查詢停車場即時剩餘車位資訊，並多加利用停車場30分鐘免費停車措施。

因應228和平紀念日連續假期出入境人潮，機場公司預先通報運量預報，每小時滾動更新資料，定時通報尖峰時段通關時間，提供各單位即時調度人力；海關、證照查驗、檢疫及安全檢查（CIQS）調度支援人力提升通關效率；航空公司及地勤業者依航班運能彈性調整人力；客運巴士彈性增班增加運能。各單位通力合作強化疏運效率，協助旅客順利通關。

桃園機場228和平紀念日連假疏運期間為2月27日至3月3日，總運量預估約69萬人次，提醒旅客提早抵達機場辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
桃園機場228和平紀念日連假疏運期間為2月27日至3月3日，總運量預估約69萬人次，提醒旅客提早抵達機場辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
桃園捷運公司A1台北車站首班直達機場加班車05：30發車，並自2月27日起，增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，敬請旅客多加搭乘公共運輸往來機場。圖／機場公司提供
桃園捷運公司A1台北車站首班直達機場加班車05：30發車，並自2月27日起，增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，敬請旅客多加搭乘公共運輸往來機場。圖／機場公司提供

安檢 桃園機場 機場捷運 連續假期

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