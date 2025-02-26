迎接228連假…假期間桃機出境高峰曝光！籲旅客善用網路報到

桃園國際機場228和平紀念日連續假期疏運期間為2月27日至3月3日，共5日，根據航班運量預報系統顯示，疏運期間總運量約69萬人次，平均日運量為13萬至14.2萬人次，出境高峰為明、後天。機場公司提醒，旅客可提早抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，多加搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸往來機場。

機場公司表示，因應228和平紀念日連續假期出入境人潮，機場大聯盟各單位嚴加整備，機場公司預先通報運量預報，每小時滾動更新資料，定時通報尖峰時段通關時間，提供各單位即時調度人力；海關、證照查驗、檢疫及安全檢查（CIQS）調度支援人力提升通關效率；航空公司及地勤業者依航班運能彈性調整人力；客運巴士彈性增班增加運能。

機場公司提醒，桃園機場出境尖峰時段為每日上午7至9時、下午2至3時及晚間11至12時，入境尖峰時段為每日清晨5時、下午2至5時及晚間8時至10時，建議旅客提早抵達機場辦理報到手續，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務；雙北市區旅客可多加利用機場捷運市區預辦登機完成報到及行李託運手續。

機場公司表示，為服務更多旅客，桃園捷運公司A1台北車站首班直達機場加班車清晨5時30分發車，並自2月27日起，增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站；自行駕車旅客及接送機親友，可下載桃園機場官方APP或透過官網查詢停車場即時剩餘車位資訊。