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華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華航空今跟進宣布，為了飛航安全，自3月1日起，行動電源及備用鋰電池於航班全程禁止使用及充電。本報資料照
中華航空今跟進宣布，為了飛航安全，自3月1日起，行動電源及備用鋰電池於航班全程禁止使用及充電。本報資料照

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空昨公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。而中華航空今也跟進宣布，為了飛航安全，自3月1日起，行動電源及備用鋰電池於航班全程禁止使用及充電。

釜山航空今年1月自釜山飛往香港航班發生火警，事後發現疑似是行動電源或相關電子設備釀禍。除了不少韓籍航空因此更改規定，要求旅客航程中不得使用行動電源；國籍航空中，星宇航空及台灣虎航原先就全面禁止旅客於航程中使用行動電源。

而繼長榮航空昨天宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。中華航空今也跟進公告，為了飛航安全，自3月1日起，行動電源及備用鋰電池於航班全程禁止使用及充電，旅客搭機前可先將設備充滿電量，行動電源跟備用鋰電池應隨身攜帶及妥善包裝。

台灣虎航 航班 華航 長榮

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