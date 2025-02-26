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新北萬里烤玉米名店網嫌貴 現場客：好吃會買單

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區台二線旁烤玉米名店因為價格引發網路熱議。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區台二線旁烤玉米名店因為價格引發網路熱議。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區台二線旁有一家烤玉米名店，每每開爐總吸引很多慕名而來的顧客排隊購買，不過日前網路有網友指出，一支烤玉米價格一百多，大支甚至到兩百元上下實在有點貴，再度引發熱議，不過店家也解釋，自家烤玉米不只是燒烤工序繁複，每一根玉米更是挑選過的契作農產品，希望將玉米的品質從產地顧起，要提供品質味道都好的產品。

業者說，玉米是經過挑選的契作產品，再加上獨家醬料先蒸後烤，燒烤到恰到好處後再取出爐，實在費工！至於價格的部分都是先秤過報價，確認可以接受才會開始燒烤程序。

而對於再度引發熱烈討論的價格，現場顧客指出，品質好、口味也好，雖然是賣到一支一百多到兩百元，但好吃、想吃還是會來排隊跟買單。

先用黑色高溫小石頭悶熟的新鮮玉米，冷卻後，再放進炭火以火爐燒烤，最後塗上獨特醬料，大概六分鐘可以出爐，不只是燒烤工序繁複，店家所賣的每一根玉米更是挑選過的契作農戶所提供，就是希望烤玉米的品質從產地顧起，讓顧客吃到品質味道都好的產品。

味道 萬里

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