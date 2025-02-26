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超思風頭過了就調動？張經緯高升防檢署副署長 農業部：派任無關政治

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
時任農業部畜牧司長張經緯（左）與農業部長陳吉仲（右）說明進口蛋爭議。本報資料照片
時任農業部畜牧司長張經緯（左）與農業部長陳吉仲（右）說明進口蛋爭議。本報資料照片

2023年9月超思進口蛋爆發爭議，當時主責專案進口雞蛋農業部畜牧司長張經緯遭降調轉任生物多樣性研究所副所長，農業部昨傳張經緯由10職等直接升任12職等的防疫署副署長，農業部今天證實，強調本次派任是基於專業考量，無關政治。

農業部表示，張經緯曾任農業部畜牧司簡任第12職等司長職務，現調任動植物防疫檢疫署簡任12職等副署長職務，與曾任畜牧司司長一職，同列簡任12職等職務，並無跳級升官情事。

農業部指出，本次調動是考量防檢署業務所需，兩位副署長分別掌管動物防檢疫及植物防檢疫業務，其中主管動物防檢疫的副署長除需督導國內傳統豬瘟撲滅、禽流感疫情管控等重大業務外，也需負責督導邊境動物及產品輸出入檢疫工作，為重要職務。

農業部強調，張經緯領有獸醫師證書，具獸醫專業，對於畜產業具有十足了解，且曾任動植物防疫署主任秘書，本次派任完全基於專業能力之考量，與政治無關。

然而外界質疑，2017年林聰賢接掌農委會時提攜張經緯從宜蘭帶進農委會擔任簡任技正，後調任防檢局主秘及畜牧處處長，農委會升格後任畜牧司司長，從外界來看，張經緯實則林聰賢人馬。

超思 農業部 雞蛋

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