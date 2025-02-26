吸引國際旅客！新加坡盼打造最佳會展城市 年目標逾1700萬人次

不只台灣積極布局會展商機，新加坡也將打造最佳會展城市，加上今年預計有國際奧林匹亞機器人決賽，鎖定永續旅遊、活動等吸引旅客，今年國際旅客目標達1700萬至1850萬人次。

新加坡旅遊局副局長柯淑丹今天向媒體表示，去年新加坡迎來強勁的旅遊復甦潮，全年國際旅客入境達1650萬人次，較2023年成長21%，其中以中國為最大宗，其次是印尼，印度排第3。

柯淑丹說，台灣旅客方面，去年赴新加坡旅遊人數達40萬3367人次，恢復到2019年水準的95%。新加坡今年國際旅客人數預估達1700萬至1850萬人次。

為吸引旅客造訪新加坡，柯淑丹表示，今年將以永續旅遊、打造最佳會展城市以及舉辦世界級娛樂與盛事等3大方向，來吸引國外旅客。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志說，永續旅遊是國際的旅遊趨勢，新加坡將與全球可持續旅遊委員會（GSTC）合作，共同制定全球首個「景點標準（Attraction Criteria）」，預計2026年初正式開放全球景點申請認證外，更推出MICE 場地可持續發展指南（MICE Venue Sustainability Playbook），要為會展場館提供具體指引，涵蓋能源效率提升、廢棄物管理、節水措施等領域，進一步推動會展產業減碳。

除了透過會展產業減碳外，跟台灣一樣，新加坡也將會展帶來的旅遊商機作為布局重點，潘政志指出，去年新加坡迎來超過12場世界級會展活動，包括新加坡航空展、亞洲光電博覽會、SuperAI亞洲頂尖人工智慧大會等。

潘政志說，新加坡有超過 1700 個活動場地，以及6座專門建造的大型會展場館，且不斷升級商務會議所需的硬體設施，加上僅需30分鐘即可抵達景點，預計今年將有更多國際級盛事，期待能吸引更多台灣企業及商務團體前來，感受世界級的商務與文化魅力。

除此之外，新加坡積極與國際IP合作，像是「哈利波特：魔法幻境」的亞洲首秀就在新加坡、迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪將於12月15日展開亞洲首航、新加坡環球影城也於近期開幕全新小小兵樂園（Minion Land）、2025年 F1 新加坡航空大獎賽邀請傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）與韓流天王 G-Dragon登台等。

潘政志說，今年包含亞洲動漫節（Anime Festival Asia）、新加坡藝術博覽會（ART SG），世界游泳錦標賽（World Aquatics Championships）、亞洲能源週（Asia Energy Week）國際奧林匹亞機器人決賽（World Robot Olympiad International Finals）等都將在新加坡舉行，可望可帶動旅客赴新加坡。