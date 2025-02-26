228連假連島空運恐濃霧 航港局、軍方適時協助

228和平紀念日3天連假，離島航班連假期間可能因濃霧或低雲異動，交通部民用航空局今天表示，除由航空公司機動加開班機或放大機型，也協調航港局與軍方適時協助。

民航局今天新聞稿表示，228連假從2月28日至3月2日共3天，國內線預計提供1152架次、8萬1860個座位。不過，依氣象署天氣預報，連假期間航班可能因濃霧或低雲等天候影響異動，提醒民眾留意最新氣象資訊，出發前務必向航空公司查詢最新航班動態。

民航局說，已請航空公司在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也已協調航港局與軍方，適時協助疏運旅客。

氣象署預報2月27日至3月3日金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區，以及3月2、3日基隆北海岸易有局部霧或低雲影響能見度。