快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

228連假連島空運恐濃霧 航港局、軍方適時協助

中央社／ 台北26日電

228和平紀念日3天連假，離島航班連假期間可能因濃霧或低雲異動，交通部民用航空局今天表示，除由航空公司機動加開班機或放大機型，也協調航港局與軍方適時協助。

民航局今天新聞稿表示，228連假從2月28日至3月2日共3天，國內線預計提供1152架次、8萬1860個座位。不過，依氣象署天氣預報，連假期間航班可能因濃霧或低雲等天候影響異動，提醒民眾留意最新氣象資訊，出發前務必向航空公司查詢最新航班動態。

民航局說，已請航空公司在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也已協調航港局與軍方，適時協助疏運旅客。

氣象署預報2月27日至3月3日金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區，以及3月2、3日基隆北海岸易有局部霧或低雲影響能見度。

航班 航空公司 連假

延伸閱讀

228連假各地迎高溫好天氣 下周東北季風影響再轉涼

中共無預警射擊演習 航港局每小時提醒船舶避開操演區

慶中華隊勝戰！228連假持比賽票根 六福村入園半價

228連假 高雄市公布景區、主幹道等車流預測

相關新聞

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空昨公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行...

超思風頭過了就調動？張經緯高升防檢署副署長 農業部：派任無關政治

2023年9月超思進口蛋爆發爭議，當時主責專案進口雞蛋的農業部畜牧司長張經緯遭降調轉任生物多樣性研究所副所長，農業部昨傳...

228連假各地迎高溫好天氣 下周東北季風影響再轉涼

中央氣象署預報員張承傳指出，明天華南雲系東移，各地雲量偏多、早晚較涼，僅中部以北及東半部有零星雨。228連假期間天氣穩定...

台灣女性去年出國較男性大增126萬人次 赴韓相差逾1倍最多

疫後國人出國熱度未減，去年共有1568萬5999人次出國，較前一年增1.43倍。分析過去一年出國旅客結構發現，去年有90...

小朋友看不到汪汪隊了？2頻道執照將到期 NCC：發函業者盡量維持現狀

MTV Live、Nick Jr.兩頻道執照即將在3月7日到期，按照法規，如果Nick Jr.無法換照、播出，那麼，小朋...

228連假預估各縣市住房率不到6成 只有台北市達64%

228連假將至，據交通部觀光署調查，台北市今年的預估住房率高達64%，不僅為全國最高，更是唯一突破6成的縣市；北市觀傳局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。