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228連假各地迎高溫好天氣 下周東北季風影響再轉涼

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
228連假期間天氣穩定、水氣少，高溫可達28、29度。本報資料照
228連假期間天氣穩定、水氣少，高溫可達28、29度。本報資料照

中央氣象署預報員張承傳指出，明天華南雲系東移，各地雲量偏多、早晚較涼，僅中部以北及東半部有零星雨。228連假期間天氣穩定、水氣少，高溫可達28、29度；下周一鋒面接近，降雨增多，但高溫仍有30度，周二隨著鋒面通過、東北季風影響，各地會再轉涼。

張承傳表示，明天天氣與今天類似，華南雲系東移，各地雲量偏多，中部以北及東半部有零星雨，早晚較涼，約14至17度，白天普遍可達20至24度，南部約25、26度。

張承傳指出，228連假期間天氣更加穩定，環境偏南風、水氣少，各地晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有零星雨，溫度回升，西半部約26至28度，中南部可達29度，東半部約25、26度。下周一鋒面接近，降雨增多，花東地區及恆春半島有短暫雨，北部及東北部也有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，但鋒面抵達前溫度更高，北部仍有28度、南部也有30度。

他表示，下周二鋒面通過、東北季風增強，降雨增多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，溫度下降轉涼，北部僅剩18至20度，中部23度，南部27、28度。下周三東北季風影響持續，加上華南雲系東移，各地都有降雨，且持續偏涼，低溫約14、15度。

另外，他也提醒，下周一前回暖期間，金門、馬祖及中部以北整天不定時，及南部清晨都有霧影響能見度，往返離島航班要留意。

東北季風 鋒面

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