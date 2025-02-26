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急性心肌梗塞患者福音 台南佳里奇美醫院心導管室成立

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南佳里奇美醫院本月初成立心導管室，迄今不到1個月已治療47例心導管案例，也讓急性心肌梗塞患者可第一時間獲得妥善治療，院方今舉辦啟用儀式。記者萬于甄／攝影
台南佳里奇美醫院本月初成立心導管室，迄今不到1個月已治療47例心導管案例，也讓急性心肌梗塞患者可第一時間獲得妥善治療，院方今舉辦啟用儀式。記者萬于甄／攝影

台南大北門及沿海地區居民以中高齡長者居多，心血管方面疾病的醫療需求量大，為掌握黃金時間，降低轉院可能風險，佳里奇美醫院本月初成立心導管室，迄今不到1個月已治療47例心導管案例，也讓急性心肌梗塞患者可第一時間獲得妥善治療，院方今舉辦啟用儀式。

佳里奇美醫院院長周偉倪表示，過去幾年因為院內空間與醫事人力不足，未能設立心導管室，讓有心血管疾病治療需求的患者，需舟車勞頓跨區轉診到其他醫療院所治療，對民眾就醫實為不便，如今在董事會支持下成立心導管室，今也正式剪綵啟用。

佳里奇美醫院心臟內科兼心導管室主任李畊緯說明，心導管室籌備將近2年，本月初開始營運，相關設備有單平板心導管機、心臟超音波、血管內超音波影像與劑量管理平台系統，團隊成員目前共有8人，迄今已治療47例心導管手術、周邊血管14例、節律器2例、經皮心肺輔助法1例。

李畊緯也分享，近期一名年約58歲男子因呼吸越發喘，由診所轉介至急診時已因呼吸衰竭插管，狀況相當差，沒多久血壓血氧更開始往下掉，經診斷為急性重度二尖瓣閉鎖不全。

醫療團隊緊急透過甫成立的心導管室，進行經皮心肺輔助法，也是俗稱「迷你葉克膜」搶命後，在男子血壓血氧獲得改善下，轉至永康奇美治療，目前狀況穩定改善；李畊緯也說，倘若當下沒有進行經皮心肺輔助法治療，後果恐怕堪憂。

周偉倪提到，在成立心導管室後，以往俗稱的「跳島急診計畫」總算能正式結束任務，未來大北門地區民眾若有心血管疾病，即可在地就醫診療，也呼籲民眾一定要聽從醫師囑咐，確保健康。

台南佳里奇美醫院本月初成立心導管室，相關設備包含單平板心導管機、心臟超音波、血管內超音波影像與劑量管理平台系統等，團隊成員則共有8人，讓急性心肌梗塞的病人可以第一時間在地接受妥適的治療。記者萬于甄／攝影
台南佳里奇美醫院本月初成立心導管室，相關設備包含單平板心導管機、心臟超音波、血管內超音波影像與劑量管理平台系統等，團隊成員則共有8人，讓急性心肌梗塞的病人可以第一時間在地接受妥適的治療。記者萬于甄／攝影

北門 奇美醫院 患者

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