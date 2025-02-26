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露營場規範多還有罰則 原鄉區長、民代發不平之鳴

聯合報／ 記者曾增勳賴香珊郭政芬／連線即時報導
南投縣露營活動熱門，業者積極爭取合法化，希望提供遊客更好的露營環境。圖／南投縣露營觀光發展協會提供
南投縣露營活動熱門，業者積極爭取合法化，希望提供遊客更好的露營環境。圖／南投縣露營觀光發展協會提供

露營活動受喜愛，近年政府納管露營區輔導合法化，也祭出新制嚴管汙水處理，3月起若查獲未妥善處理汙水要開罰，罰則最高300萬元。多數露營區集中原鄉地區，不少原鄉行政首長、民代都不滿政府對原民經營的露營場要求嚴苛，「用邊邊角角、細碎規範來開罰，實在不妥」，應以輔導為先，或提供相關補助。

桃園市復興區申請露營場116家，至今5家受輔導合法，合法率4%，多家申請輔導合法中。復興區長蘇佐璽說，復興區地處水源保護區，很多族人想在自己的土地經營事業，卻有很多法令限制和要求，難得族人可在部分土地做露營區或低度開發，族人本身財力狀況不好，做露營場要先做汙水設施要求過於嚴苛。

蘇佐璽認為，復興區做露營場限制和不合法的原因很多種，中央的露營場輔導要點太嚴格、不合實際，復興區現有好幾間營營場，一直被輔導至今快接近合法， 逕行開罰不公，應視實際狀況持續輔導，不應這麼快開罰，尤其中央、地方相關機關就原住民申請做露營場的汙水處理設施，應給予一些補助和挹注資源。

桃園市山地原住民議員蘇偉恩說，復興區申請露營場很多都在走輔導階段，突然面臨汙水設施沒做好，就單方面開罰，實在不妥也值得商榷，若一旦執行開罰，勢必影響族人申請露營場意願。族人也不可能拿著一大筆錢投入申請、一次性施作，而是逐步慢慢申請處理，希望市府協調相關單位來處理，否則將影響全桃園露營場申請經營。

針對露營區規範多，動輒開罰，南投縣原住民議員林庭秝也認為，國內露營區多不合法，原鄉地區因地目、水保等問題，未合法比例更高，而在基本須合法的問題都還沒解決時，就先要求做汙水系統等設施，用邊邊角角、細碎規範來開罰，實在不妥。

林庭秝也說，現階段還有許多露營場相關法規需探討，甚至得提供相關配套，並非做好汙水設施就一定能合法，「政府不該單一議題或項目去認定是否合法，甚至裁罰」，除非政府能保證做好汙水，未來就能合法，否則業者怎願意先砸錢提前施作。

她強調，在尚未完成輔導合法化前，政府不該用開罰壓迫業者，而是應該依每個露營區現況進行個案輔導。尤其南投仁愛、信義等原鄉地處偏遠，輔導狀況可能較多，加上輔導名額有限，被優先排入輔導機率就變小，去年她就接獲業者陳情，願意配合改善，只盼快點被排入輔導個案，呼籲政府增加人力才能加速合法化。

新竹縣議員張益生為五峰鄉山地原住民議員，他也替露營場業者叫屈，因為業者都願意合法化，但涉及到水保、汙水等花費百萬以上，甚至沒考慮到該設施已建置10多年，有些還是農牧用地等，業者願意配合來改善，但得先面臨沉重的經濟負擔，「改善建築、消防、環保等，關關都要錢」，露營業者苦不堪言。

族人 露營區

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