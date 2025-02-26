17名環評委員一致同意 四接環評闖關成功

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），四接環評從初審到今天的環評大會一直出現大小不一的衝突，以及公民參與、港務、市民安全評估等均被批評缺乏下，四接案今天經環評委員決議下通過環評大會。

台電原規畫填海造陸29.8公頃，原本先減至18.3公頃，但數度闖關環評失敗，2022年7月再減至14.5公頃，並將填海區東移至LNG卸收站港池內。環境部今年1月17日召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）第6次初審，原定議程應經由閉門會議討論，但因會場反對者不願離席、因此專案小組改以紙本投票決定，經決議本案併陳通過初審併送大會，環評大會則在今天召開。

本次四接環評審查的火藥味濃厚，反對方與支持方爆發數次衝突，據現場團體指出，今天是反對四接審查中對抗最激烈的一次。

環保團體今日反對四接的最大理由，在於有民眾提供的土壤檢測報告指出，採樣時間是2019年9月23日到27日，當時即發現協和廠區有土壤被汙染超標，台電公司的環評書則自稱是2019年12月6日採樣，檢測結論居然是低於檢測標準值，且結果沒有告訴基隆市政府，等同匿而不報和刊載不實，要求本案退回專案小組。

在經過近2個小時的閉門會議，環評委員針對民眾所提供的協和電廠土汙調查報告，要求開發單位除應將2019年迄今土壤及地下水的自主調查報告資料納入定稿附錄，增加土壤及地下水的監測地點、項目及頻率，後續應積極依土壤及地下水汙染整治法辦理。

本案經現場17名委員（不含主席）充分討論並採共識決決議，本案通過環評大會。