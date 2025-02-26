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台灣女性去年出國較男性大增126萬人次 赴韓相差逾1倍最多

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
疫後國人出國熱度未減，去年共有1568萬5999人次出國，較前一年增1.43倍。本報資料照片
疫後國人出國熱度未減，去年共有1568萬5999人次出國，較前一年增1.43倍。本報資料照片

疫後國人出國熱度未減，去年共有1568萬5999人次出國，較前一年增1.43倍。分析過去一年出國旅客結構發現，去年有905萬5472人次女性出國，較男性大增126萬1261人次，其中又以赴南韓相差逾1倍最多，去年女性有近96萬人次前往南韓，男性僅約47萬人次。而男性出國人次較女性多的目的地僅中國大陸、澳門及菲律賓。

根據觀光署統計，去年共有1568萬5999人次出國，其中以赴日本600萬6116最多，其次為赴中國大陸277萬0284人次，再者為赴南韓142萬9398人次、赴越南126萬3352人次、赴香港120萬3821人次、赴泰國112萬1756人次。若以性別區分，去年女性有905萬5472人次出國，與男性779萬4211人次相差126萬人次，較2023年差距75萬人次更大。

若以年齡分析，觀光署統計，去年40至49歲民眾出國人次最多，共有642萬7997人次，緊接為30至39歲618萬1296人次、60歲以上592萬9708人次、50至59歲534萬1100人次、20至29歲則為450萬7219人次。

若以國人最喜愛的日本來看，去年總計有600萬6116出國人次前往日本，占整體出境旅客3成8，其中女性更較男性多出73萬3446人次；以各年齡層及性別分析，赴日旅客以30至39歲女性70萬1677人次最多，唯一男性多於女性的年齡層則為1至12歲。

旅遊電商平台Klook觀察，近年韓流文化如追星、演唱會及醫美、美妝體驗等，持續吸引台灣女性旅客出遊；根據Klook數據，韓國商品去年較前年呈雙倍增長，不僅Sim卡和機場接駁都有2至3倍的年漲幅，深受女性喜愛的美妝美髮、色彩鑑定也有2倍成長。

Klook指出，以年齡來看，40至49歲與30至39歲居前2名，由於這2個年齡層多已具備一定經濟能力，且連假固定帶小孩出遊的家庭客集中此區間，因此成為旅遊市場的核心年齡層，像是暑假期間，受家庭客喜愛的沖繩相關產品與主題樂園等行程，訂單皆呈現2倍的增長，反映出此族群在旅遊市場的高度需求。

旅遊電商平台KKday表示，根據會員數據分析，主力客群主要為30至40歲，男女比例約為4比6。20至29歲年輕族群受K-POP流行文化影響，赴韓國旅遊比例最高；30歲及40歲青壯族群偏好東南亞度假，這類目的地通常具高性價比、短程飛行、度假型體驗；而50歲以上熟齡族更願意投資時間與金錢在深度旅遊體驗，偏好搭乘郵輪及體驗長線旅遊。

此外，不同年齡層的旅遊消費行為也有差異，KKday指出，20至29歲用戶偏好自由探索，購買交通票券與樂園門票較多；30至49歲用戶偏好半自助式自由行，會同步安排一日遊、半日遊行程前往郊區；50歲以上的用戶購買機場接送、包車、多日遊等行程的占比達5成，顯示這類旅客更在意便利性與品質。

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