助聽器擴大捐助 數個高齡化縣市受惠

不只六都，基隆、苗栗、雲林、嘉義、屏東、花蓮與台東也能獲得助聽器捐贈！科林助聽器與台灣聽力語言學會等單位合作，26日宣布擴大捐贈助聽器到六都以外的高齡化城市。醫師陳冠華提醒，聽力損失與失智息息相關，若長者已出現聽損徵兆，要及早治療，可有效緩解失智。

聽損與失智很有關

台灣失智症協會副祕書長陳巧宜介紹說，失智症與聽力損失息息相關，預防失智除了維持社交、多動腦與運動以外，聽力障礙、視力喪失與互動變慢等因素也不可忽視。她強調，在與失智症的病友溝通時，也需要注意說話要儘量簡短清楚，善用肢體語言，若伴隨聽損問題，也要配戴易操作、音質好且耐用的輔具。

「預防失智要控制三高、避免抽菸與憂鬱！」陳巧宜表示，預防失智要「趨吉」：多社會互動、維持健康飲食與體重，還有「避凶」：控制三高、避免頭部外傷、抽菸、憂鬱，注意空氣汙染等現象。若失智症或聽損者需要協助，可協助就醫、建立固定生活習慣、簡化生活模式等方式，減輕病友負擔。

定期檢測 提早預防

中國醫藥大學附設醫院台北分院耳鼻科主任陳冠華則說，隨著高齡化人口增加，失智病友的人數也逐漸增加，近年來的研究發現，聽力損失誘發失智的影響力，恐比沒有保持健康生活習慣還要強，聽損與失智還會交互影響，而聽力損失要改善的不只是聽力，還有減緩神經退化造成的生活影響。

「人都會聽力老化，但要健康的老化！」陳冠華說，使用聽覺輔具可下降19%失智風險，且有聽損的失智症病友帶上助聽器後，短期內可增加3%認知分數，透過定期聽力檢測，早期預防與治療，就能降低失智風險，並且要注意聽不清楚、聽錯造成誤會，電視播很大聲卻無反應等狀況。

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