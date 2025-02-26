中華隊奪2026經典賽門票 台中麗寶樂園摩天輪應援動畫同慶
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣擊敗西班牙，取得2026年經典賽門票。麗寶樂園渡假區今天表示，天空之夢摩天輪將播放應援動畫到27日為止，和球迷同享榮耀喜悅。
WBCQ最後一戰昨天在台北大巨蛋登場。台灣隊與西班牙隊力拚2026年經典賽（WBC）最後1席，最終台灣以6比3搭上晉級列車。
麗寶樂園渡假區今天透過文字稿表示，歡慶台灣隊挺進經典賽推出限定優惠，2月26日至27日憑當日麗寶樂園渡假區滿百發票，可享天空之夢摩天輪雙人優惠價。
天空之夢摩天輪在球賽期間也透過燈光秀播出應援動畫，摩天輪先是變成一顆棒球，接著出現「WBCQ台灣尚勇」字樣。麗寶樂園渡假區表示，應援動畫將持續播放至2月27日，向台灣英雄們致上感謝，也和所有球迷同歡享受榮耀喜悅。
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