小朋友看不到汪汪隊了？2頻道執照將到期 NCC：發函業者盡量維持現狀

MTV Live、Nick Jr.兩頻道執照即將在3月7日到期，按照法規，如果Nick Jr.無法換照、播出，那麼，小朋友就再也看不到「汪汪隊立大功」等卡通節目；對此，國家通訊傳播委員會（NCC）主秘暨發言人黃文哲今天指出，由於目前委員數不過半，確定無法發正式執照，但是，會函知兩家頻道業者以及有線電視系統業者、中華電信MOD，基於「維護消費者權益」，盡量維持現狀播出。

根據NCC統計，截至今年6月底，全台灣總共會有37家廣電事業執照到期，屆時，如未順利換照，恐將面臨停播問題。這37家業者之中，MTV Live跟Nick Jr.執照即將於3月7日到期，其他大多數的廣電業者執照則會在6月30日到期。

NCC也已經於2月20日召開專家會議，黃文哲指出，在這項會議之中，所有專家、學者都建議NCC，公務員依法行政是前提。

由於NCC委員人數不足，無法召開會議，在沒有召開會議的前提下，的確無法給予正式執照。不過，NCC三位委員仍有審議兩家頻道業者的申請，委員會對於兩家業者換照沒有意見，黃文哲表示，NCC會將此次審議結果函知MTV Live、Nick Jr.兩家頻道業者，同時，也會將上述結果函知有線電視系統業者與中華電信，讓他們知悉審議過程，希望相關平台業者體察三位委員的苦心，在保護消費者權益的前提下，維持現狀播出。

NCC官員指出，NCC委員會議沒有辦法正式召開，這個是法定障礙事由，如果業者有權益損失，可以提出行政救濟程序，NCC都會尊重，進到法院之後，個案判斷與審酌，NCC也會尊重法院權限。黃文哲補充，NCC沒有所謂的「故意過失」問題。

黃文哲指出，目前還只是衛星頻道執照到期，到6月底之前，台視、中視、華視、公視等四家無線電視台的執照也將到期，由於廣播電視還有無線電發射問題，都必須得做考量。