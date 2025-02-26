228連假預估各縣市住房率不到6成 只有台北市達64%

228連假將至，據交通部觀光署調查，台北市今年的預估住房率高達64%，不僅為全國最高，更是唯一突破6成的縣市；北市觀傳局表示，市長蔣萬安上任後，帶領市府團隊持續強化各項軟硬體設施，以精彩的大型活動串連一年4季，藉此吸引更多人潮，提升台北成為旅遊首選目的地、深化國際城市品牌形象。

北觀傳局統計，113年度市內各主要觀光遊憩據點，共超過1億遊客人次到訪，另英國「經濟學人」（The Economist）日前報導全球「步行便利」城市，台北市名列第35名、亞洲第二，旅客能輕鬆步行探索城市風貌，熱門商圈、歷史景點、文化場館或品味在地美食，都能在短時間內抵達，享受便捷且舒適的旅行體驗。

觀傳局指出，台北市長年以來都是國內外旅客的熱門旅遊目的地，統計113年度各主要觀光遊憩據點，總計高達1億23萬1375人次來訪；其中，位居第一、二名的西門町商圈(2876萬9832人次）與台北101（1274萬8,808人次）更是突破千萬人次參觀，成為來台必遊之地，更因台北燈節、台北跨年晚會等年度盛事，提升國際能見度，帶動人潮與消費。

另據財政部統計，113年1月至11月台北市餐飲旅宿業產值超過2500億，占全台餐飲總值3成；113年台北市一般旅館住宿達1444萬1517人次、一般觀光旅館105萬692人次，平均住宿率皆逾6成，高居全國第一，未來三年更預計有洲際、凱悅、四季、希爾頓等國際酒店品牌進駐台北，預估新增至少2000間客房，顯見各大國際品牌對台北市未來發展潛力充滿信心。

觀傳局長王秋冬表示，台北市除了旅遊服務中心與遊客面對面提供旅遊資訊，「台北旅遊網」113年度的瀏覽更突破1073萬人次，名列全台六都旅遊網站流量冠軍，且境外訪客比例達3成，顯示台北市在國內外旅遊市場的影響力持續攀升。