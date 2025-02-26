網友po文「精油滴口罩」消毒流感？ 醫：這3招才有效
近期全台各地急診壅塞，除因腸胃炎、諾羅病毒患者增加外，流感疫情也持續延燒，有網友在社群平台發文詢問，「最近流感有點可怕，可以用精油消毒嗎？」雖釣出一票網友推薦「白花油」，不過醫師則警告，白花油無法完全預防流感，打疫苗、戴口罩、勤洗手才能降低感染風險。
近期有民眾以2020年澳洲大學的研究報導連結，在Dcard發文詢問，「最近流感有點可怕，看到新聞寫只要聞15分鐘精油可以消毒，是要直接滴在口罩裡嗎？」引起不少網友議論，有人認為「疫苗最重要，精油只能輔助」，也有不少人認為「不要亂試，勤洗手最重要」。
此外，許多網友則聯想到含有尤加利的白花油，認為滴幾滴在口罩消毒又提神，還笑稱是「我阿嬤教的！」然而，有民眾科普發現，該新聞所指的研究項目是證明霧化的茶樹、桉樹精油殺死空氣中飄散的病毒，病毒一但進入鼻腔註定感染，「聞再多也沒用！」
對此，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇提醒，精油對抗病毒的效果尚不明確，反而應更加注重基本的防疫措施，例如勤洗手、佩戴口罩、接種疫苗，才能有效降低感染風險。
他也提到，像是諾羅病毒、輪狀病毒、腸病毒、鼻病毒及腺病毒等，光是用酒精乾洗手是無效的，建議使用肥皂濕洗手，才能有效清除病原。
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