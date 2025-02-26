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228連假離島航線飛航1152架次 恐因天候影響部分異動
228和平紀念日假期（2月28日至3月2日）將至，交通部民用航空局指出，國內線預計將提供1152架次、81860個座位，已請航空公司在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，由於離島航班較易受天候影響而異動，提醒民眾提早訂位，並留意最新氣象資訊。
民航局表示，今年228和平紀念日自2月28日至3月2日，國內線預計將提供1152架次、81860個座位，已請航空公司在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也已經協調航港局與軍方，以適時協助疏運旅客。依據氣象署天氣預報，連假期間航班可能因濃霧或低雲等天候影響異動，建議民眾仍要隨時留意最新氣象資訊。
民航局提醒，旅客搭機當日應提早出門至機場報到，並備齊身分證件，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。
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