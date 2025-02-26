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因應228連假 民航局已請航空公司視情況加開或放大機型

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國內線航班示意圖。聯合報系資料照
國內線航班示意圖。聯合報系資料照

228和平紀念日三天假期將至，交通部民用航空局26日指出，由於離島航班較易受天候影響而異動，提醒民眾提早訂位，並留意最新氣象資訊，國內線預計將提供1,152架次、81,860個座位，民航局已請航空公司在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型。

今年228和平紀念日自2月28日至3月2日有三天連假，國內線預計將提供1,152架次、81,860個座位，民航局已請航空公司在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也已經協調航港局與軍方，以適時協助疏運旅客。依據氣象署天氣預報，連假期間航班可能因濃霧或低雲等天候影響異動，建議民眾仍要隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃。

民航局提醒旅客，搭機當日請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。如因故無法搭乘原訂航班時，也務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局 身分證 連假

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