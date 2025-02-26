高麗菜價崩盤每公斤收購價不到10元 民眾納悶為何一顆仍要百元

近來因高麗菜供過於求，上週新北果菜市場收購價跌至每公斤不到10元，新北議員江怡臻發起搶救高麗菜活動，不過民眾多表示通路價格仍高達百元一顆，對於菜價崩盤覺得根本無感。

江怡臻說，冬季盛產的高麗菜因供過於求，近期出現崩價情形，造成許多農友心血恐怕白費。因此攜手多名在地里長、家長會長、協會及熱心民眾，發起買高麗菜捐公益活動，希望拋磚引玉，搶救農民心血。因此購買後捐出近2000顆高麗菜給社福團體及在地的民眾。

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，因天氣寒冷高麗菜盛產，果菜公司板橋市場上週18日甘藍進價每公約僅6.5元，由於價格太低，不符至少8元成本價，因此成交量則僅約1200公斤。今26日高麗菜價格則是回穩到每公斤約10元以上，今天三重市場進貨量也達到2萬6780公斤。

而觀察通路市場價格，高麗菜價仍高達百元一顆，部分對半切的則是28元，整顆售價為56元，對比果菜市場交易行情仍高出數倍。高麗菜的成本並未實際反映市場價格，民眾也說高麗菜越賣越貴，吃火鍋加高麗菜都嫌奢侈，表示對於高麗菜價崩盤根本無感。

江怡臻提到，回溯去年底農業部長陳駿季的說法，農業部正密切監控高麗菜種植情況，每10天都會公布供苗狀況。未來若發生產量過剩、價格崩盤的情況，將依據市場機制處理，不會啟動耕鋤補助。